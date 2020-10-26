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Dünya Seçime günler kalmıştı! Muhalif lider kaçırıldı
Dünya

Seçime günler kalmıştı! Muhalif lider kaçırıldı

Tanzanya'da çarşamba günü düzenlenecek devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi muhalif liderler Nasır Ahmed Mazrui'nin kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:25:00 -
Seçime günler kalmıştı! Muhalif lider kaçırıldı

Yerel basında çıkan habere göre, muhalif partilerden Değişim ve Şeffaflık İttifakı lideri Zitto Kabwe, partinin Genel Sekreter Yardımcısı Mazrui'nin kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığını açıkladı.

Mazrui'nin Zanzibar'daki evinden parti ofisine giderken kaçırıldığı kaydedildi.

Kabwe, "Mazrui arabasıyla bilinmeyen bir yere götürüldü. Kendisinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tanzanya'da genel seçimler 28 Ekim'de yapılacak

Ulusal Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 28 Ekim'de yapılması kararını aldı.

Tanzanya'da genel seçimler 5 yılda bir düzenlenirken Ekim 2015'te yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan John Magufuli, Kasım 2015'ten bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Müslüman Samia Hassan Suluhu da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı.

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