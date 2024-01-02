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Siyaset Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!
Siyaset

Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 13:54:00 -
Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

Seçimden seçime Müslüman olduğunu hatırlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine namaz kılarken görüntü vermeye başladı. İmamoğlu'na vatandaşlar, "2019'da kandırdın, artık millet yemez" yorumları yaptı.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girebilecek yeterlilikteki partileri açıklayarak süreci resmen başlattı.

31 Mart'ta sandık seçmenin önüne gelecek. Bu kapsamda adaylığı belli olan isimler ve partiler çalışmalarına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyasına başladı. İmamoğlu, bu kapsamda sabah namazı için Eyüpsultan'daydı.

İmamoğlu'na, CHP'nin Fatih ilçesinde aday gösterdiği eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.  İBB'de birlikte mesai yapan ikilinin camide namaz kıldığı anlar, sosyal medyada dolaşıma girdi.


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