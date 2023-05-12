Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala 'oy pusulası' manipülasyonu da başladı. Konya'nın Derbent ilçesinde CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'ye mühür basılmış sahte oy pusulaları bulundu.

Pusulaları basan matbaanın işletmecisi, teslimatı gerçekleştiren aracı ve CHP İlçe Başkanı Çakıllıkoyak hakkında işlem yapıldı.

Seçim kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı

12.05.2023 tarihinde saat 08:52 sıralarında 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiğine ilişkin gelen ihbar sonrası yapılan çalışmalarda 03 SG 707 plakalı aracın Konya Derbent İlçesinde yakalandığı, aracı kullanan Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın yanında bulunan toplam 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası örneğinin renkli çıktısını rızaen teslim ettiği, konu ile ilgili olarak devam eden süreçte; CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Y. isimli şahıslar hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.



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