Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu

AK Parti ve MHP'nin en yetkili isimleri, seçimlerin erteleneceğine dair hiçbir açıklama yapmazken, Sözcü gazetesinin ihtiyar yazarı Rahmi Turan, yine kendi kendine gelin güvey oldu. Ortalıkta dolaşan "mahalle dedikodusu" mesabesindeki iddialara bel bağlayan Turan, "Kimse seçimden kaçamaz" diyerek, Cumhur İttifakı'nın sanki seçimden kaçmaya çalıştığı gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

Turan, özetle şunları kaydetti:

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"(...) Göçük altından hâlâ çıkarılamayan anneler, babalar, evlâtlar, kardeşler var.

Onlarla birlikte siyasal iktidar da enkaz altında…

Hal böyle olduğu için seçimden kaçınıp ileri bir tarihe ertelemek istemeleri onlar için normal ama kesinlikle yasal değil!

Anayasa'nın emri: “Seçimler 5 yılda bir, 5'inci yılın dolmasından önceki son pazar günü yapılır.”

Bu tarih 18 Haziran 2023 Pazar günüdür. Kimse seçimden kaçamaz! Bu uygulanmazsa “Anayasal suç” işlenmiş olur, müeyyidesi çok ağırdır! (...)"