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Medya Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu
Medya

Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu

AK Parti ve MHP'nin en yetkili isimleri, seçimlerin erteleneceğine dair hiçbir açıklama yapmazken, Sözcü gazetesinin ihtiyar yazarı Rahmi Turan, yine kendi kendine gelin güvey oldu. Ortalıkta dolaşan "mahalle dedikodusu" mesabesindeki iddialara bel bağlayan Turan, "Kimse seçimden kaçamaz" diyerek, Cumhur İttifakı'nın sanki seçimden kaçmaya çalıştığı gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:36:00 -
Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu

 

 

AK Parti ve MHP'nin en yetkili isimleri, seçimlerin erteleneceğine dair hiçbir açıklama yapmazken, Sözcü gazetesinin ihtiyar yazarı Rahmi Turan, yine kendi kendine gelin güvey oldu. Ortalıkta dolaşan "mahalle dedikodusu" mesabesindeki iddialara bel bağlayan Turan, "Kimse seçimden kaçamaz" diyerek, Cumhur İttifakı'nın sanki seçimden kaçmaya çalıştığı gibi bir algı oluşturmaya çalıştı. 

Turan, özetle şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"(...) Göçük altından hâlâ çıkarılamayan anneler, babalar, evlâtlar, kardeşler var.

Onlarla birlikte siyasal iktidar da enkaz altında…

Hal böyle olduğu için seçimden kaçınıp ileri bir tarihe ertelemek istemeleri onlar için normal ama kesinlikle yasal değil!

Anayasa'nın emri: “Seçimler 5 yılda bir, 5'inci yılın dolmasından  önceki son pazar günü yapılır.”

Bu tarih 18 Haziran 2023 Pazar günüdür. Kimse seçimden kaçamaz! Bu uygulanmazsa “Anayasal suç” işlenmiş olur, müeyyidesi çok ağırdır! (...)"

 

 

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Yorumlar

ömer

kendisi 90 lı yıllarda bir gazetenin yazdığı ifade şu..... elinde 2 valiz içi çıplak karı resmini gazetelere arka sayfa güzelleri diye pazarlayan zat.... biz milliyet gazetesinde bulgaristan bayan cimlastikçileri istanbula geliyor diye yazılan erotik resimlerin daha fazlasını şantiyede iş alan fransız mas ın oğlu elindeki  dergisinde ayni resimleri göstermişti

Efkar Baba

Bab-ı kezzab'ın tüyleri ağırmış tilkisi yine bir şeyler yumurtlamış karnından..
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