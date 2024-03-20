Seçim yaklaştıkça sinirleri zıplıyor! Ekrem şimdi de ağzını bozdu

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin projelerini sahiplenen Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak Murat Kurum'a, "O buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar." şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Ekrem İmamoğlu ise ağzını bozacak kadar ileri gitti.

İmamoğlu ağzını bozdu

AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı projelere çökerek utanmadan kendileri yapıyormuş gibi açılış düzenleyen CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz ne diyoruz, lan milletin malı. Metro da milletin malı. Bizim metro da, onların metrosu da… Lafa bakar mısınız?"