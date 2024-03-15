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Siyaset Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti
Siyaset

Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti

Yeniakit Publisher
2024-03-15 15:10:00 - 2024-03-15 15:22:09

Tek parti döneminde ülkeyi tekelinde tutup Devrim Yasaları ile İslam’ı Türkiye’den silmeye çalışan, bu doğrultuda ezanı yasaklayan, ibadeti engelleyen, başörtüsüne karşı çıkan ve onlarca cami kapatan CHP, seçimler yaklaştıkça Müslüman kılığına giriyor!.. Daha önce Kur’an kurslarının çağdışı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cami açılışına katılıp namaz kıldığını söyledi.

Son zamanlarda partisinde yaşanan kaoslarla gündeme gelen Özgür Özel, Eskişehir'e gitti. CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine de "Bilmiyorum" diyen Özel, bu kez camii açılışına katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Camisi Tesislerinin açılış töreninde konuştu.

Yeniden aday olmak istediği halde Eskişehir'de aday göstermediği Büyükerşen'in konuşması sırasında duygulanan Özel, kürsüye geldiğinde ilginç bir konuşma yaptı.

Özel kürsüye geldiğinde, "Aylar önce bana Yılmaz Hocam camiyle ve namazla aran nasıl dedi." sözleriyle konuşmasına başladı.

Devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dedim bayram namazına giderim. Cumaya gider misiniz, cumaya giderim. Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın dedi. Tabii hocam dedim, ne yapacağız? Dedi ki bir camii yaptık, son olarak onu açıp ondan sonra görevimi teslim edeceğim dedi."
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İslami değerlere karşıtlığıyla tanınan Özgür Özel’in, tek parti döneminde ülkeyi tekelinde tutan ve onlarca cami kapatan CHP’nin genel başkanı olduğu halde seçim öncesi cami açılışı yapması, “Cami kapatan CHP’ye cami açtıran liderdir Erdoğan!” yorumlarına neden oldu.

Özgür Özel, genel başkan olmadan önce, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kurslarını hedef göstererek ortaçağ zihniyeti demişti.

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