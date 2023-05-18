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Siyaset Seçim üzerine; bir öyle, bir böyle!
Siyaset

Seçim üzerine; bir öyle, bir böyle!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 10:57:00 -
Seçim üzerine; bir öyle, bir böyle!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Seçim üzerine; bir öyle, bir böyle!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin 14 Mayıs seçimleriyle ilgili çelişkili ifadelerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmasından 5 saat sonra, “Ankara’da 300, İstanbul’da 788 sandığa AK Partililer itiraz ettiler. Amaçları seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirmek” dedi..

Bu açıklamanın öncesinde de, “Ben öndeyim” diye bir iddiası vardı,Kemal Bey’in..

Yani tezleri şu: “Kılıçdaroğlu önde. Sonucun açıklanmasını geciktirmek için, itiraz ediliyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aradan 4 gün geçti..

CHP’liler şimdi, Ankara’dan İstanbul’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar, ülkenin dört bir ucunda itiraz üzerine itiraz ediyorlar..

AK Parti itiraz ettiğinde, hem de sandıkların açılmasından hemen birkaç saat sonra itiraz ettiklerinde, “Sonuçları geciktirmek için” diye suçlama yapanlar.. Aynı itiraz, kendileri tarafından, hem de günler sonra yapıldığında ise bunu “hak” olarak gösteriyor..

Bakıyorsunuz CHP’ye yakın medya organlarına, itiraz etmek büyük bir başarı imiş gibi gösteriyorlar..

Oysa yapılan iş, iki satırlık dilekçe..

AK parti de yapsa, iki satırlık dilekçe..

CHP de yapsa, iki satırlık dilekçe.

Ama birileri, kendileri yapınca, “maharet” gibi gösteriyorlar. Başkaları yaptığında ise “engelleme” olarak tanımlıyorlar.

Bize de “CHP kafası işte bu.. Şaşırmadık” demek düşüyor..

2023 seçimleri, bize öyle mesajlar verdi ki..

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Yorumlar

Nail Durmuş

28 Mayıs seçiminde seçim sonuçları okulda müdür odasında bilgisayar da veri girişi yapılsın. Hiçbir şaibe kalmaz. Torbada ysk' ya gonderilsin.

ALİ

önce ssk yı, sonra chp yi batırdı:)) ..iyi de oldu aslında bu chp den millete bir hayır gelmezdi, ana muhalefetin değişmesi de gerekiyordu...DEĞİŞTİ/DEĞİŞECEK/yerli-milli-sağlık muhalefet olacak inşallah
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