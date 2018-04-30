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Seçim takviminde önemli hafta

İttifak yapacak partiler ve cumhurbaşkanlığına aday olacaklar bu hafta içinde belirlenecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:53
Seçim takviminde önemli hafta

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, siyasi partileri bugünden itibaren kritik günler bekliyor. Hem seçim ittifakları hem de cumhurbaşkanı adaylıkları bu hafta netleşecek.

İttifak kararı alan siyasi partilerin, bu niyetlerini YSK’ya bildirmek için yapacakları başvurular bugün başlayacak, 6 Mayıs saat 17.00’de sona erecek. 100 seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenler,  2 Mayıs Çarşamba günü akşamına kadar YSK’ya başvuracak. Bu kişilerin adaylık başvuruları aynı gün saat 23.00’e kadar incelenerek, YSK tarafından varsa eksiklikleri ve reddedilen başvurular belirlenecek. 3 Mayıs Perşembe günü ise eksikliklerini tamamlayan adaylar, yeniden incelemeye tabi tutulacak ve aynı gün saat 20.00’ye kadar 100 bin imza ile aday olacaklar, YSK tarafından ilan edilecek. 4 Mayıs gününden itibaren ise seçmenler bu kişiler için imza vermeye başlayacak. İmza verme işlemi, 9 Mayıs Çarşamba akşamına devam edecek.

Siyasi Partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular ise 5 Mayıs saat 17.00’de sona erecek. Bu kapsamda, 1 Mayıs Salı günü resmi tatil olması nedeniyle, AK Parti, MHP ve CHP’nin en geç Perşembe günü grup toplantılarını yapıp, adaylarla ilgili grup kararı almaları bekleniyor. AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin başlatılan imza alma süreci de 2 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek. Bu aşamadan sonra, Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili hem AK Parti hem de MHP tarafından YSK’ya başvuru yapılacak.

AK PARTİ’DE SÜRE UZATILDI

Bu arada AK Parti’de dün sona ereceği açıklanan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin yoğunluk sebebiyle 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Başvuru ların  bitmesinin ardından 5 Mayıs’ta temayül yoklaması yapılacak. AK Parti’de milletvekili aday listeleri 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek, 22 Mayıs Salı günü aday tanıtım toplantısı yapılacak.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:53
  1. seçim
  2. erken seçim

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