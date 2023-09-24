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Siyaset Seçim takvimi tarihi belli oldu
Siyaset

Seçim takvimi tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-24 08:14:00 -
Seçim takvimi tarihi belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak’tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını açıkladı. Deprem bölgesiyle ilgili de “Depremzedeler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesi başta olmak üzere yerel seçim hazırlıklarını, mükerrer oy tartışmaları ve elektronik seçimle ilgili başlatılan yeni çalışmayı Hürriyet’e anlattı: “YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız. Seçim takvimi içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise, askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz.

ESKİ KABİNLER YENİLENDİ

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından öncelikle tüm ilçe ve il seçim kurullarında bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi kâğıdı, kalem, mühür, oy kullanma karavanları gibi seçimde gerekli olan malzemeleri, stok durumunu ve ihtiyaç listelerinin bildirilmesi konusunda çalışma yaptık. Özellikle oy verme kabinlerinde eskime nedeniyle yıprananlar, kullanılamaz hale gelenler var. Onların yenilenmesi, oy torbaları kullanıldığı için yeni seçimde ihtiyaç olanların ne kadar olduğunun tespit edilmesi, temini için ihale yapılması ve hazır hale getirilmesi bir süreç alacağı için biz 1 Ocak’a kadar tüm malzeme eksikliğimizi peyderpey gideriyoruz.

DEPREM BÖLGESİNE GİDECEĞİZ

En erken ekim sonu, en geç aralık gibi deprem bölgesine gidip durum tespiti yaparız. Takvim başladıktan sonra kurul üyelerimizin ya da genel müdür, yardımcılarımızın son durum nedir bir tespit yapıp buna göre eksiklik varsa gidereceğiz. Mükerrer seçmen olması mümkün değil. Çünkü biz seçmen listelerini siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Bu konuda da ‘Ölülere oy kullandırıldı’ diye iddialar ortaya atılsa da bunların gerçek olmadığı biliyoruz. Bu konuda somut bir şikâyet de gelmedi.”

ELEKTRONİK OYLAMAYA PİLOT UYGULAMA

(Elektronik seçim) Elektronik seçimle ilgili kanuni düzenleme sadece yurtdışı seçimler için var. Ancak yurtiçinde bir düzenleme yok. Bu parlamentonun konusu. Ben şahsi fikrimi söylüyorum, bir gün Türkiye’de de elektronik oylama olacak. Bu 5-10 sene sonra da olabilir, tarihin ne zaman olduğunu öngörmek mümkün değil. Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Oda seçimlerinden ya da parti kongrelerinden başlayıp sonrasında yapılan seçimlerde de uygulanabilir. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz.

 
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