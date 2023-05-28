Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi
Muhalif sanatçı Müjde Ar, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamaya kalktı. Ar, "Biz Bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık" dedi.
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı.
Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından muhalif kanattan dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı.
Seçim sonucunu hazmedemedi
Bu isimlerden bir tanesi de Kibar Feyzo, Şalvar Davası, Aaahh Belinda gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Seçim sonucunu beğenmeyen Müjde Ar, kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılamaya kalktı.
"Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık"
Ar, seçimin ardından "Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık." ifadelerini kullandı.