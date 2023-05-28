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Gündem Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi
Gündem

Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:44:00 - 2023-05-28 22:59:09
Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Muhalif sanatçı Müjde Ar, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamaya kalktı. Ar, "Biz Bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı.

Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından muhalif kanattan dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı.

Seçim sonucunu hazmedemedi

Bu isimlerden bir tanesi de Kibar Feyzo, Şalvar Davası, Aaahh Belinda gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim sonucunu beğenmeyen Müjde Ar, kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılamaya kalktı.

"Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık"

Ar, seçimin ardından "Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatandaş

Bu millet, Ar damarı çatlamış güruhları çok hafife almıştı.. artık uyandı.

Ziyaretçi

Yaw bi get diyecem ama …
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