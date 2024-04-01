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Gündem Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz
Gündem

Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-01 01:50:00 -
Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, anketleri karşısında hakaret ve iftirada bulunanlar için gereken hukuki işlemleri başlatacaklarını bildirdi.

Sonar'ın anketinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu bildiren Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarından sonra X'ten paylaşımda bulundu.

"İstanbul seçim sonucu belli olmuştur. Sonar yıllardır olduğu gibi kamuoyunu yine doğru bilgilendirmiştir." ifadelerini kullanan Bayrakçı, sözlerine şunları ekledi:

"Anketimize seçim öncesi yapılan makul itirazları anlayışla karşıladık. Ancak iftira ve hakaretler için gereken hukuki işlemleri başlatıyoruz."

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