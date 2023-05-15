Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Emin Çapa çıldırdı!

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 98'i açıklanırken, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan önde götürüyor.

Buna rağmen CHP tarafı Anadolu Ajansı'nın verilerini yalanlayarak seçimi kazandıklarını iddia etti.

Muhalefete yakın kanallarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın paylaştığı veriler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun üstün olduğunu belirtirken, Halk TV'de yapılan yorumlar CHP'lileri rahatsız etti.

Seçim Özel programında İsmail Küçükkaya, Emin Çapa ve Mehmet Tezkan çıkan sonuçları yorumladı.

Yapılan değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranının büyük başarı olduğu vurgulanarak, ikinci turda Erdoğan'ın kazanacağını belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canlı yayında ateş püskürdü

Bu yorumlar sonrası Halk TV, sosyal medyada adeta linç edildi..

Emin Çapa gelen yorumlara ateş püskürdü..

Canlı yayında açıklama yapan Çapa, Erdoğan'ın kaybettiğini kendilerinin duyurduğunu altını çizdi.

"Bugüne kadar Halk TV sizi bir konuda yanılttı mı? Bugüne kadar Halk TV size bir yalan söyledi mi?!" diyen Çapa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz kolay mı zannediyorsunuz"

İnönü Savaşları kazanıldığında düşman orada durdurabildi mi? Hayır. Nereye geldi? Ankara'ya. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır! Kolay mı zannediyorsunuz 21 yıl boyunca bu ülkeyi yöneten, medyanın yüzde 90 küsürünü elinde tutan ve sadece Halk TV gibi bir kanalın direnciyle karşı koyduğunuz bir şeyi o kadar kolay mı zannediyorsunuz.

"Erdoğan kaybetti evet! Halk TV teslim olmayacak"

Böyle bir şey yok! Teslim olmak yok. Recep Tayyip Erdoğan kaybetti mi? Evet kaybetti! Ve bunu nerde duyduğunuz, burada duydunuz! Bu yaptığınız.. Gerçeği duymak istemiyorsanız yalancılara gidiniz. Biz size gerçeği söylüyoruz.

Hattı müdafaa yoktur, teslim olmak yoktur! Buradaki bu arkadaşlarım teslim olacak sanıyorsanız siz yanılıyorsunuz! Halk TV teslim olmayacak!