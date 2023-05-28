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Gündem Seçim sonuçlarını gören firari FETÖ'cülerin yüzleri düştü
Gündem

Seçim sonuçlarını gören firari FETÖ'cülerin yüzleri düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:51:00 -

Firari FETÖ'cüler Metin Yıkar, Levent Kenez, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu ve Abdulhamit Bilici, sandık sonuçlarını görünce yüzleri düştü.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekleyen FETÖ 2. turda da hezimete uğradı.

Dönüş biletleri yalan oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen örgüt mensuplarına "Dönüş biletlerinizi alabilirsiniz” mesajıyla seçimlere asılmaları talimatı verilmişti. Mevcut sonuçlara göre FETÖ üyelerinin Türkiye'ye dönme ihtimali ortadan kalktı.

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