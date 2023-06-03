Seçim sonrası Kandil tutuştu! 'İktidarın ilk hedefi biz olacağız'

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken sandıktan açık ara farkla önde çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oyla hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Kandil’den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Terörist elebaşı Duran Kalkan, Kandil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi nedeniyle tedirgin olduklarını itiraf etti. Kalkan, “İktidarın ilk hedefi PKK olacak” dediği açıklamada, teröristlere “Mücadeleyi sadece askeri boyutla da sınırlandırmamalıyız, çok yönlü mücadele edebilmeliyiz” çağrısı yaptı.

TERÖRİST ELEBAŞINDAN CHP TABANINA ‘HESAP SORUN’ ÇAĞRISI

Elebaşı Kalkan, CHP tabanına ‘hesap sorun’ diyerek akıl vermeye çalıştı ve“AKP’den kopanlar AKP’ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP’ye sığındılar, CHP’nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP’nin tabanı bunun hesabını soracak” ifadelerini kullandı.

HDP VE TİP’E YÜKLENDİ

Terörist elebaşı Kalkan HDP ve TİP’e yüklenerek, “Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu” sözleriyle HDP ve TİP’e yüklenen Duran Kalkan, “Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar. Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu” dedi.

CHP’YE DESTEK HATIRLATMASI: ERDOĞAN’IN BİRİNCİ TURDA SEÇİLMESİNİ ENGELLEYEN KÜRTLER OLDU

Kandil’in ve HDPKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği açık desteği yineleyen Duran Kalkan, Türkiye’nin güney doğusunda yer alan illeri ‘Kürdistan’ olarak tanımlayarak “Faşizme geçit vermeyen Kürdistan ve Kürtler oldu. Tayyip Erdoğan’ın birinci turda seçilmesini engelleyen Kürtler oldu” dedi.

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Öte yandan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan’ın yaşadığı korku sözlerine de yansıdı.

KANDİL TİRTİR TİTRİYOR: İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK

“Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak” diyerek korkusunu belirten Kalkan, “Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta onu aşan düzeyde önümüzdeki dönemin antifaşist mücadelesi, PKK’nın omuzuna binecek. Bu mücadelenin yükünü PKK ve Kürtler taşıyacak. Faşizm, ezmek için saldıracak fakat buna karşı direnişin de dayanağı, desteği olacak” şeklinde konuştu.

KANDİL’DEN TERÖRİSTLERE TALİMAT: MÜCADELEYİ ASKERİ BOYUTLA SINIRLANDIRMAMALIYIZ

Birtakım hazırlıklar içerisinde olduklarını dile getiren Duran Kalkan Türkiye’yi‘düşman’ olarak tanımlayarak çok yönlü mücadele mesajı verdi. Kalkan, “Mücadeleyi sadece askeri boyutla da sınırlandırmamalıyız, siyasi-askeri, esas olarak da ideolojik, tüm boyutlarda çok yönlü yürütebilmeliyiz. Bunun için de hazırlıklarımız olmalı” dedi.