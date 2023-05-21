Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Akşener, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışacaklarını söyledi.

Akşener, konuşmasında CHP liderinin 14 Mayıs öncesinde terör örgütlerine dönük vaatlerini ve konuşmalarını unutturmaya çalıştı.

Meclis'te Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü kazandığını belirterek Cumhurbaşkanlığı'nın mutlaka kazanılması gerektiği vurgulayan Akşener, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız" dedi.

Yetki Kılıçdaroğlu'nda

Akşener, yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşmediğini, bu konuda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkili olduğunu belirterek, "Oğan ya da bir başka arkadaşımız, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisini, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Her türlü görevi, talebi yerine getirebilir" dedi.

CHP liderinin 14 Mayıs öncesinde terör örgütlerine dönük vaatlerini unutturmaya çalışan Akşener, seçim sonrası yaptığı ilk konuşmada terör örgütü PKK ile mücadele edileceğini belirterek, 7'li koalisyonun kendisine verdiği görevi yerine getirdi.

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7'li koalisyon Atatürk'ün söylemlerine taban tabana zıt vaatlerde bulunmasına rağmen Akşener konuşmasında, bolca Atatürk vurgusu yapmaktan da kaçınmadı.

İşte verilen mesajlar:

Akşener, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana terör örgütlerine dönük mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim kazanması halinde ilk icraatı FETÖ'cü KHK'lıların kamuya geri dönüşünün önünü açma vaadini unuttu.

KHK'LILARA GERİ DÖNÜŞ VAADİ: KHK'lılara en üst düzeyde güvence veren Kılıçdaroğlu, "KHK'larla işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, hatta bu vaadini iktidarlarının ilk 100 günde yapacaklarını ilan etti.

FETÖ'CÜLERİN ACISINA ORTAK OLDU: Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütü tarafından devlete kurulan 17-25 Aralık kumpasının ardından örgüt ile görüşmelerini sıklaştırdı. Kılıçdaroğlu, örgütün kapatılan yayın organlarını ziyaret ederek destek verdi. FETÖ'nün tapelerini TBMM grup toplantısında dinletti.

ÖZERKLİK TALEBİNE GÖZ KIRPTI: Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceklerini açıklayarak, PKK'nın özyönetim taleplerine göz kırpmıştı.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL: PKK sempatizanı Aynur Doğan'a da destek veren CHP lideri, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" açıklamasında bulunmuştu.

PKK'LIYA DA GİTTİK DHKP-C'LİYE DE: Kılıçdaroğlu, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" diyerek, terör örgütleri arasında ayrımda bulunmadıkları ifade etti.

BARİKAT KURAN ARKADAŞLAR: 600'e yakın güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 300 sivilin katledildiği Hendek eylemlerini gerçekleştiren PKK'lılar için "Barikatları kuran arkadaşlar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, İngiltere'de Londra'da FETÖ Amberin Zaman ile görüştü.

ANAYASA'NIN MADDELERİ DEĞİŞEBİLİR: Her fırsatta Atatürk'ün partisi olmaktan dolayı övünen Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 2. ve 3. maddelerinin değiştirilebileceğinden bahsetti.

Öcalan'a özgürlük istemeyecekler

CHP'nin 28 Mayıs'a kadar milliyetçilik maskesi takmasıyla birlikte HDP de söylemlerinde yumuşamaya gitti. 14 Mayıs öncesine kadar "Öcalan'a özgürlük istiyoruz, Tecridin kapısını kıracağız" diyen HDP'liler, milliyetçilerin tepkisini çekmemek için Öcalan'a özgürlük istemeyecek. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oylarını almak için milliyetçi söyleme bürünen 7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'na destek veren Yeşil Sol Parti'nin seçimler tamamlanıncaya kadar sert açıklama yapmama kararı aldığı konuşuluyor.

Kararı CHP aldırttı

Ankara kulislerinde Yeşil Sol Parti'nin, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'ı yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na zarar vermemek için daha özenli konuşacak. Edinilen bilgilere göre, seçimden önce "Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük" isteyen "İmralı'daki tecridi yıkacağız" "Cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" açıklamaları yapan Yeşil Sol Parti ikinci tur öncesindeki son haftada sert açıklamalar yapmaktan geri duracak. Kararın CHP ile HDP arasında yapılan istişarelerin ardından şekillendiği iddia edildi.

Açıklamalara dikkat

Kaynaklar, önceki gün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek isteyen CHP Genel Merkezi'nin, HDP ve Yeşil Sol Parti sözcülerinden açıklamalarında daha özenli olunmasının istenildiğini söyledi.