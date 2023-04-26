Seçim sonrası için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat! Bunu yapan pişman olur

Anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Nisan 2023 gram altında yine yükseliş var. Çeyrek altın kaç TL? Özellikle yaz aylarına dikkat! Elinde altını olanlar bu yükselişe aldanıp altınını satmasın...

Gram altın ve çeyrek altın için bomba tahmin

Sarraf Bayram Erdoğan, "Altın güvenli bir liman. Şu anda çok ciddi bir altın satışı söz konusu.Önümüzdeki seçimlerden sonraki süreci baz alırsak, dolar 25 seviyelerine çıkarsa onsun da 2 bin 300 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Böyle bir senaryoda, gram altın yaklaşık bin 650 - bin 700 TL olacak ki çeyrek altın 2 bin 800 - 3 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.



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