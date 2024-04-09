Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj
CHP ile gizli ittifak kuran DEM Parti provokasyonlarına devam ediyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından terörün siyasi uzantısı ve CHP'yle "Kent Uzlaşı" altında ittifak yapan DEM Parti provokasyonlarına hız verdi.
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM kürsüsünde söylediği, terörü ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven skandal sözlerini yeniden paylaştı.
"Soyadımla gurur duyuyorum"
Öcalan, TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmada tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
Görüşmelerde, Öcalan'ın soyadına yönelik eleştiri gelince bebek katilinin yeğeni, soyadıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." sözlerini sarf etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Seçim sonrası DEM Parti rovokasyona başladı
DEM'li Öcalan, 3 yıl önce Meclis'te soyadıyla ilgili söylediklerini yeniden paylaştı.
Teröristbaşının yeğeni paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü.
CHP sessiz kaldı
Ömer Öcalan'ın kısa sürede tepki toplayan paylaşımına sosyal medya kullanıcılardan sert tepki gelirken CHP'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Siyaset
Van AK Parti’ye geçmişti… Özgür Özel’den “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen DEM Partiliye destek!
Siyaset
CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!