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Gündem Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj
Gündem

Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj

Yeniakit Publisher
2024-04-09 01:48:00 -
Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj

CHP ile gizli ittifak kuran DEM Parti provokasyonlarına devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından terörün siyasi uzantısı ve CHP'yle "Kent Uzlaşı" altında ittifak yapan DEM Parti provokasyonlarına hız verdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM kürsüsünde söylediği, terörü ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven skandal sözlerini yeniden paylaştı.

"Soyadımla gurur duyuyorum"

Öcalan, TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmada tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Görüşmelerde, Öcalan'ın soyadına yönelik eleştiri gelince bebek katilinin yeğeni, soyadıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." sözlerini sarf etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim sonrası DEM Parti rovokasyona başladı

DEM'li Öcalan, 3 yıl önce Meclis'te soyadıyla ilgili söylediklerini yeniden paylaştı.

Teröristbaşının yeğeni paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü.

CHP sessiz kaldı

Ömer Öcalan'ın kısa sürede tepki toplayan paylaşımına sosyal medya kullanıcılardan sert tepki gelirken CHP'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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