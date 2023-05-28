Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlarken, muhalif medyada 6'lı masaya büyük bir öfke başladı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından muhalif medyada 6'lı masaya tepki geldi. Muhalif gazeteci Barış Pehlivan, CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Bizi yanlış bir yere sürüklediklerini düşünüyorum. Faik Öztrak kim? CHP'nin sözcüsü. Biz bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu sadece CHP'nin adayı mı? Hayır! Babacan, Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu neredeler! Kemal Kılıçdaroğlu neredeler!" diye tepki gösterdi.



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