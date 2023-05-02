Seçim otobüsünde kadın adayın fptoğrafı değil sadece silüeti yer almıştı! Fatih Erbakan'dan açıklama!

Laik çevreler, "Yeniden Refah Partisi, Düzce'deki seçim aracına kadın milletvekili adayının fotoğrafı yerine silüetini koymuş" diyerek partiyi gericilikle suçladı.

Sürdürülen linç kampanyasına ilişkin açıklama Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan bu durumun kadın milletvekili adayının kendi isteği ile yaşandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Hanımefendinin kendisi böyle bir talepte bulunmuş. Arkadaşlarımız da bu hassasiyetine saygı gösterip böyle bir yol izlemiş.



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