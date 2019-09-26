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Seçim öncesi ülkede terör saldırıları! 12 ölü

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devlet başkanlığı seçimi öncesi Mbau ve Mindumbe köylerinde düzenlenen terör saldırılarda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 13:14
Seçim öncesi ülkede terör saldırıları! 12 ölü

Mozambik'te devlet başkanlığı seçimi öncesi düzenlenen terör saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mocimbao da Praia bölge yetkililerinden Assane Issa, yaptığı açıklamada, seçimden önce bölgeye bağlı Mbau ve Mindumbe köylerinde düzenlenen terör saldırılarında 12 kişinin öldüğünü söyledi.

İktidar partisinin binası da kundaklandı

Issa, "Teröristlerin, Mbau köyüne girerek gençlerin toplandığı bir bara düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Teröristlerin Mindumbe köyünde de 2 kişiyi öldürdüğünü kaydeden Issa, iktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) binasının da kundaklandığını ifade etti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi de konuya ilişikin yaptığı açıklamada, hükümetin bu tür terör saldırılarını önlemek için savunma ve güvenlik güçlerine gereken araçları tedarik edeceğini kaydetti.

Nyusi, "Ülkemize yayılan bu korkunun ve başarımızı tehdit eden saldırıların devam etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Geçen yıldan beri çok sayıda saldırı düzenleniyor

Ülkede 15 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Nyusi ikinci dönem için yarışacak.

Mozambik'te geçen yıldan beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan Eş-Şebab isimli terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:14
  1. devlet başkanlığı seçimi
  2. Mozambik
  3. terör saldırıları
  4. Mocimbao da Praia
  5. Assane Issa
  6. Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO)
  7. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi
  8. Eş-Şebab terör örgütü

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