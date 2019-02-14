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Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

Seçim sonrası rezil olacaklarını bildikleri halde algı oluşturmaya çalışan anket şirketleri, 31 Mart seçimleri için de aynı oyuna devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık, yetki Meclis'te olmasına rağmen EYT sorununu çözeceğini söyleyerek gülünç duruma düşen ve her konuşmasında daha da batan Mansur Yavaş'ı, Özhaseki'nin 6 puan önünde gösterdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:41
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri AK Parti ve CHP adaylarıyla paylaştığını belirten Kulat, "Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV5'te yayınlanan 'Kulis Ankara' programında yerel seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulat, yerel seçim anketlerine ilişkin şu şekilde konuştu:

"Yavaş 5-6 puan önde"

"Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir."

Yavaş'ın durumu zor

CHP'li olmadığını ve rozet takmayacağını vurguladığı halde, sadece sağcılara şirin görünebilmek için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Mansur Yavaş, İYİ Parti'den de destek aldı. Yavaş, seçimlerden önce yaptığı açıklamalardaysa "gerçek" siyasetin ne kadar acemisi olduğunu gözler önüne serdi. EYT ile ilgili yetkinin Meclis'te olmasına rağmen, seçildiği takdirde yaşa takılanların sorununu çözeceğini savunan Yavaş, gülünç duruma düşmüştü. 

Mansur Yavaş konuştukça batıyor

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. son seçim anketi
  4. seçim anketi
  5. Mansur Yavaş
  6. yerel seçim anketleri

YORUM YAZ

  • mevlutmevlut53 dk önce
    siz ne hakla ankara halkının yarıya yakınının oy verecegi bir adayı küçük düşürmeye çalışan bir üslupla habere konu ediyorsunuz? ayıbı geçtim, haksızlık değil mi? allah hesabını sorar. her cümleniz yaralamak için yazılmış.
  • Geçmiş gelecekGeçmiş gelecek56 dk önce
    Güç akparti de para akparti de iktidar akparti ama parayı CHP den alıyor öyle mi. Komik olmayın lütfen
  • hedeyipgeçmehedeyipgeçme59 dk önce
    6 değil 16 o fark, Mansur yavaş ezerek alacak
  • ErcanErcan1 sa önce
    AKP'yi önde gösteren anketler için yine iktidara çalıştılar demiyorsunuz. Akp_Mhp ittifakının genişleme kararında anket sonuçları etkili olmuş olabilir, kafanızı kumdan çıkarın.
  • muratmurat1 sa önce
    hayırlısı olsun birde onu deneyelim. İnşallah layıkıyla görevini yerine getirir.
  • KadirKadir1 sa önce
    Bencede eyt belirliyecek bir cok ak partili bile tepki oyuverecek
  • reisreis1 sa önce
    eyt bir sorun deyili ve haktır..... yasalar geriye doğru yürütülüyorsa apoyu asın..... ozaman..... eyt nin oy potansiyeli 5 milyonun üzerindedir.... eyt lilerin oyu bu seçimin belirleyicisi olacak ..... ankarayı mansur yavaş alır.... istanbul gitmese iyi........mhp nin oyu yok gibi... af ve eyt de hiçbir varlık gösteremedi sözlerinin arkasında duramadı...... akp ti oyu olmayan bir parti ile yani mhp ile kualisyon yaptı........ izlede gör şimdi mhp halkı kandırmak nasıl oluyormuş.... tabanın gündemi eyt
  • ihsanihsan1 sa önce
    chp den rüşlvet aldığınıda söyle mak

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