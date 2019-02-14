Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri AK Parti ve CHP adaylarıyla paylaştığını belirten Kulat, "Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV5'te yayınlanan 'Kulis Ankara' programında yerel seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulat, yerel seçim anketlerine ilişkin şu şekilde konuştu:

"Yavaş 5-6 puan önde"

"Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir."

Yavaş'ın durumu zor

CHP'li olmadığını ve rozet takmayacağını vurguladığı halde, sadece sağcılara şirin görünebilmek için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Mansur Yavaş, İYİ Parti'den de destek aldı. Yavaş, seçimlerden önce yaptığı açıklamalardaysa "gerçek" siyasetin ne kadar acemisi olduğunu gözler önüne serdi. EYT ile ilgili yetkinin Meclis'te olmasına rağmen, seçildiği takdirde yaşa takılanların sorununu çözeceğini savunan Yavaş, gülünç duruma düşmüştü.

Mansur Yavaş konuştukça batıyor