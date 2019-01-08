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Seçim öncesi sandığa operasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile muhafazakar cenah arasındaki samimi ilişkiyi sabote etmek isteyenler, mütedeyyin cenahın kutsallarına saldırılar düzenlemeye başladı.

08 Ocak 2019 Salı 10:16

Türkiye 31 Martta tarihinin en kritik yerel seçimlerine giderken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile seçmeninin arasını açmaya yönelik organize saldırılar gerçekleşmeye başlandı. Kültür dünyamınız önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun, “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabı, Çanakkale’de, CHP’lilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından jet hızıyla yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili bir açıklama yaparak, sorumluların araştırıldığını ve yasaklamanın söz konusu olmadığını söylese de, mütedeyyin halk büyük bir hoşnutsuzluk yaşadı.  Bireyi ve toplumu hedef alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) uygulaması Akit’in ısrarlı yayınları sonrası MEB tarafından yürürlükten kaldırılırken, skandal projenin ardından Koç Holding’in çıkması şaşırtmadı. Sermaye destekli provokasyonların bir yenisini de Yahudi Leyla Alaton gerçekleştirdi. Soros ile çok sıkı bağları olan Alaton, gece vakti Ayasofya’yı açtırarak, bale gösterisi düzenletti.

Başörtülülere saldırılar

Yılbaşı akşamı Taksim meydanında sarhoş kafayla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açan bir avuç provokatör üzerinden, milyonlarca mülteci hedef tahtasına oturtuldu. Sanatından ziyade zil zurna sarhoş görüntüleriyle hatırlanan Deniz Çakır, gittiği bir mekanda başörtülü kadınlara, “Burası Arabistan mı?” sözleriyle fütursuzca saldırdı. Eski Türkiye özlemi çekenler, Ankara’da bir mekanda yemek yiyen Elif Gürbüz isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istedi. Yine Ankara’da bir markette alışveriş yapan genç bir kızın başörtüsü başından çekiştirilmek suretiyle fiziksel darba uğradı. “Yalnız yürümeyeceksin” isimli bir internet sitesi üzerinden başörtüsünü çıkaran kadınlar hikayesi yayınlanmaya başlandı.

Yenin-Der Başkanı Sosyolog Burak Çileli, provokasyonların organize gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları ifade etti:

Hedef, seçmeni küstürmek

Adım adım tırmandırılmaya çalışılan bir gerginliği hedefleyen organize saldırılarla karşı karşıyayız. Gezi olaylarından çok daha profesyonelce tezgahlanan bu provokasyon zinciri, çok yönlü bir biçimde artacağa benziyor” dedi. Algı mühendislerinin devrede olduğunu kaydeden Çileli, “Toplum mühendisleri, bu son yaşanan gelişmelerle, Erdoğan ile tabanın arasını açmak amacıyla, onun başkanlığı döneminde bunlar yaşanabiliyor algısı oluşturmak istiyorlar.

Plânlı eylemler

Araştırmacı yazar Ercan Çifci de, “Müslüman kadının örtüsünü yırtmaya çalışmalar, bir artist bozuntusu aracılığı tesettürlü kadınları ülkeden kovmaya yelteniş, Ayasofya gibi nazik bir mevzuda tepki geleceğini bile bile yapılan bale gösterisi. Birbirlerinden bağımsızmış gibi görünen bu hareketlerin planlı olduğu görülmektedir” dedi. Çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çifci, “Amatörmüş gibi görünen profesyonel bir operasyon var. Şimdi soru şu: Bütün bu hazırlıklar niçin? Psikolojik bir harp mi söz konusu? Millete buranın sahibi biziz aklınızı başınıza alın mesajı mı veriliyor? Yoksa milletin hem iktidara hem devlete karşı güveni törpülenmek mi isteniyor?” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:16
  1. Ankara
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cahit Zarifoğlu
  4. Bir Değirmendir Bu Dünya
  5. Çanakkale
  6. CHP
  7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  8. Milli Eğitim Bakanlığı
  9. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)
  10. Akit
  11. MEB
  12. Koç Holding
  13. Yahudi Leyla Alaton
  14. Soros
  15. Ayasofya
  16. Taksim
  17. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  18. Deniz Çakır
  19. Yenin-Der Başkanı Sosyolog Burak Çileli
  20. Araştırmacı yazar Ercan Çifci
  21. Elif Gürbüz
  22. Eski Türkiye

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