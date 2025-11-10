  • İSTANBUL
Seçim öncesi kritik mesaj! Barzani sandığa çağırdı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaklaşan Irak Meclis seçimleri öncesi halka seslenerek sandığa gitmenin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Barzani, anayasal hakların korunması ve federal yapının sağlamlaştırılmasında kullanılacak oyun belirleyici olacağını vurguladı.

Neçirvan Barzani, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda IKBY halkını Irak Meclis seçimlerinde oy vermeye davet etti.

Meclis seçimlerinin yarın yapılacağını hatırlatan Barzani, "Medeni ve özgür bir şekilde oy verin. Ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesi, sizin katılımınız ve oyunuzla belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Barzani, oy vermenin bir hak, görev, mesaj ve emanet olduğunu belirterek, oy kullanmanın "daha fazla istikrar, daha iyi hizmet, ilerleme ve herkes için insanca bir yaşam sağlanmasına katkıda bulunmak için ulusal bir sorumluluk ve fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Seçime geniş katılımın IKBY’nin Irak’taki konumunu güçlendireceğini ve Bağdat'taki sesini daha güçlü yapacağını söyleyen Barzani, seçime giren partileri, "özgür ve adil bir seçim sürecinin en üst düzeyde sorumluluk ve profesyonellikle yürütülmesini sağlamaya" çağırdı.

Irak Meclis seçimleri 11 Kasım'da yapılacak, 21 milyonu aşkın seçmen ülke genelinde sandık başına gidecek.

Sandıklar sabah 07:00’de açılacak ve akşam saat 18:00’de kapanacak.

