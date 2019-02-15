Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan, CHP'nin yerel seçimlerde kullandığı 'Martın Sonu Bahar' sloganı adında site kurarak bütün uzantılarını satın aldı.

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan, CHP'nin sloganının domainini satın alıp "Martın sonu bahar" ismiyle internet sitesi kurdu. İsim hakkını ve bütün uzantılarını da alan Özcan, açılış sayfasına seçim afişini koydu ve altına, "Martın sonu 'Bizce de' bahar" yazısını yazdı. "Esprili olmasını istedim'' AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özcan, "Rakiplerimizi de takip etmemiz gerekiyor. Baktım sloganlarının web sitesi yok. Biraz da esprili olmasını istedim. Arayıp isterler diye bekliyordum ama isteyen olmadı" dedi.

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