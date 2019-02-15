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Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan, CHP'nin yerel seçimlerde kullandığı 'Martın Sonu Bahar' sloganı adında site kurarak bütün uzantılarını satın aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:06
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan, CHP'nin sloganının domainini satın alıp "Martın sonu bahar" ismiyle internet sitesi kurdu. İsim hakkını ve bütün uzantılarını da alan Özcan, açılış sayfasına seçim afişini koydu ve altına, "Martın sonu 'Bizce de' bahar" yazısını yazdı.

"Esprili olmasını istedim''

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özcan, "Rakiplerimizi de takip etmemiz gerekiyor. Baktım sloganlarının web sitesi yok. Biraz da esprili olmasını istedim. Arayıp isterler diye bekliyordum ama isteyen olmadı" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:06
  1. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan
  2. chp sloganı

YORUM YAZ

  • ZaferZafer1 sa önce
    Korku adlı yorumcu 15 yıldır aynı hikaye bıkmadınız usanmadınız aynı hikayeleri anlatmaktan Şu hikayelerinizi bir değiştirin artık Çocuklar bile gülmüyor artık bayat hikayelerinize Haaaa yoksa şu Tanzim satış nedeniyle sizinde mi kuyruk acınız var dı!
  • emiremir1 sa önce
    alir tabi secim kumar gibidir Turkiyede Belediye baskanligini kazanirsa bir ihaleyle hopppp tum masraflarini cikarir birde vurgun yaprimi ohhh hayat ne guzel
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Devletin parasını neye harcıyorlar, siz daha çokzkulrukta beklersiniz
  • korkukorku1 sa önce
    hepinizi korku sardı korkunun ecele faydası yok 31 mart ta akspenin sonu gelecek ne yapsaniz boş

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