Seçim öncesi basına sızdırıldı! Kanada Başbakanı'nın başını ağrıtacak fotoğraf

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun başı, seçimlerden hemen önce sızdırılan bir fotoğraf yüzünden derde girdi.

Başbakan'a muhalif olan ve Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole'u destekleyen Canada Proud adlı hareket, Trudeau'nun 2001 yılında yüzünü kahverengiye boyadığı partiden daha önce görülmemiş bir görüntü paylaştı.



2019'daki seçimlerden önce Time dergisinin ortaya çıkardığı olayda, Trudeau'nun 2001'de öğretmenlik yaptığı lisenin "Binbir Gece Masalları" temalı galasına yüzünü boyayarak "Alaaddin" kılığında gittiği öğrenilmişti. Lisenin yıllığından alınan fotoğraf epey tepki çekmişti.

O dönemde bu hareketin ırkçı görüneceğini düşünmediğini söyleyen Trudeau, "Ama şimdi bunun ırkçı bir şey olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum" demişti.

Canada Proud'un da bugünkü federal parlamento seçimleri başlamadan paylaştığı görüntü eleştiri oklarının hedefi oldu. Twitter'da bir kullanıcı Trudeau'ya attığı mesajda şöyle yazdı:

"Yeni fotoğrafta neden siyah yüzlü tek kişi sensin? Geçen sefer bu hareketin o dönem yaygın olmasını bahane etmiştiniz. Fotoğrafta bunu senden başka yapan kimse yok. Bu sefer özür dilediğinde ‘beyazlığı' suçlama. Bu sadece senle alakalı."

Independent'in haberine göre; bir başka kullanıcı ise Trudeau'yla hemen hemen aynı yaşta olduğunu belirterek "20 yıl önce gerçekten aptalca seçimler yaptım ama yüzümü boyamak bunlardan biri değildi" dedi.

Bugün Türkiye saatiyle 14.00'de başlayan seçimlerin salı 05.00'te bitmesi hedefleniyor.

Kanada merkezli CTV News'in yaptırdığı ve 800 kişinin katıldığı bir ankete göre iki parti birbirine epey yakın. Katılımcıların yüzde 32,4'ü Trudeau'nun partisi Kanada Liberal Partisi'ne, yüzde 31,2'siyse Muhafazakar Parti'ye oy vereceğini söyledi.