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Seçim öncesi aynı tiyatro... Moody's'ten şaşırtmayan Türkiye açıklaması

ABD'nin tetikçi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da daralmaya gideceğini savundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
Seçim öncesi aynı tiyatro... Moody's'ten şaşırtmayan Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi puanlarını kafasına göre indirip yükseltirken, 2019 için de keyfi bir değerlendirmede bulundu. 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına düşürdü. Kuruluş Türk ekonomisinin de gelecek yıl daralacağı tahmininde bulundu.

Ekonomi için daralma uyarısı

Moody's Yatırım Servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağını açıklandı. Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:38
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