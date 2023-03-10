Seçim öncesi 100 bin TL'lik odada seçim çalışmasında çadırda!
Geçtiğimiz aylarda geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı otel odasından yayın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim startını verdikten sonra kamuoyuna depremzede çadırından seslendi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim startını verdikten sonra, alışılmadık yerlerde görüntülendi.
Ziyaret ettiği deprem bölgesinde Cuma namazına giden Kılıçdaroğlu, yanında "yardımcısı" Mansur Yavaş'ı da götürdü.
İkili, namaz çıkışında kısa bir açıklamada bulundu.
Seçimden önce geceliği 100 bin liralık odadan sesleniyordu!
Geçtiğimiz aylarda geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı otel odasından yayın yağan CHP Genel Başkanı, 6'lı noter masasının Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra, bu sefer de çadırdan yayın yaptı.
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Kılıçdaroğlu'nun verdiği pozlar sosyal medyada samimiyetsiz bulunarak eleştiri yağmuruna tutuldu.