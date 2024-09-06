Seçim olsa cami cami dolaşırlardı! Cuma namazı CHP’nin umurunda değil
CHP'de tüzük kurultayı başladı. Genel Başkan Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Özel’in konuşmasının Cuma vaktine gelmesi ve konuşmanın uzun sürmesine vatandaşlardan tepki geldi. Kurultayda bulunanlar Cuma’ya gidemedi.
CHP'nin tüzük değişikliği gündemiyle toplanan 20. Olağanüstü Kurultayında Cuma vakti umursanmadı.
"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla başlayan tüzük kurultayına, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve belediye başkanları katıldı. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmadığı görüldü.
Genel Başkan Özgür Özel, salona eski genel başkanlarla beraber geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel uzun bir konuşma yaptı. 2 saate yakın konuşan Özgür Özel’in Cuma vaktini takmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.