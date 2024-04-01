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Aktüel Seçim nedeniyle yollar boş kaldı
Aktüel

Seçim nedeniyle yollar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:14:00 -
Seçim nedeniyle yollar boş kaldı

İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

Saat 08.00’de oy verme işleminin başladığı İstanbul’da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.

Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 4, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 8 ölçüldü.

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