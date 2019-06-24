Seçim Kurulu’nda kuşkulu değişim

Haber Merkezi

İstanbul’da yenilenen yerel seçimler öncesi kuşku doğuran bir gelişme yaşandı. 22 Haziran gecesinde kalp spazmı geçiren İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in yerine, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na YSK kararını beklemeden mazbata veren Fatma Nilgün Uçar atandı. Öner’in rahatsızlanması kuşkulara sebep olurken, 31 Mart’ta kararlarıyla büyük tepkilere neden olan hakim Müberra Gürdal’ın tekrar göreve getirilmesi tepkilere neden oldu.

YSK, mühür krizini çabuk aştı

Yenilenen İstanbul seçimlerinde bazı zarflardaki “milletvekili seçimleri”ne ait mühürlerin kullanılması tartışma konusu oldu. Söz konusu sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AK Parti ve CHP, YSK’ya başvuruda bulundu. YSK, milletvekili seçimi mühürlü zarfların kabul edilmesi yönünde karar verdi.