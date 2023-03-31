'Seçim kaybedilirse CHP’nin günah keçisi hazır!'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin baskılara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesine ilişkin, "Muharrem İnce CHP'nin aradığı günah keçisi hâline geldi. Emin olun, CHP içinde Muharrem İnce'nin bu tavrından son derece memnun olanlar vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet cephesinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin baskılara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesine ilişkin, "CHP'nin aradığı günah keçisi haline geldi. Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için uğraşan CHP içindeki kliğin günahlarını üstlendi. Normal şartlarda, Kemal Bey seçilemezse, suçlu adaylıktaki ısrarı ve ona "Siz aday olmalısınız" telkinini yapanlar olacakken, şimdi birden bire "olası kaybın" suçlusu haline getirildi" yorumunu yaptı.

“CHP’DE İNCE’NİN TAVRINDAN MEMNUN OLANLAR VAR”

Altaylı yazısının devamında, "Emin olun, CHP içinde Muharrem İnce'nin bu tavrından son derece memnun olanlar vardır. Ne de olsa aradıkları keçiyi buldular. Bugün inatçı keçi... Seçimin kaybı halinde günah keçisi. Geçen sefer aslında çok da doğru olan mesajı ile kaybın sorumlusu haline getirilmişti. Şimdi de inadı nedeniyle getirilecek. CHP de kaybetse bile aynı tas aynı hamam yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

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