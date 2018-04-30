Seçim ittifakı için süreç bugün başladı

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebilecek. Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) çıkarılan kanun gereği seçim takvimi ve konuyla ilgili genelgesini hazırladı. Seçim takvimi ve ilgili genelgeye göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ya bugün teslim etmeye başlayacak. Bu partiler, 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ya teslim edebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil olamayacak.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

İTTİFAKTAN VAZGEÇİLEBİLECEK

Bu partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Birden fazla partiyle kurulan ittifaklarda, bir partinin vazgeçmesi halinde ittifak diğer partiler arasında devam edecek. Bu durumda ittifakta kalan partiler, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü değiştirebilecek ya da ittifaktan vazgeçebilecek.

İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek, partiler belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykırı olmayan ittifak protokolü hazırlayabilecek. Bu partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek, ancak bu isim 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda kullanılamayacağı belirtilen ifadeleri içermeyecek.