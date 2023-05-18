Seçim hezimeti akıllarını aldı! CHP’li Özgür Özel'den komik paylaşım

Seçim günü zilletin “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kameraların karşısına geçip Kemal Kılıçdaroğlu’nu “13. Cumhurbaşkanı” ilan etmesi, seçim gününün şokuyla yaşanan bir girişim olarak değerlendirilmişti. Ancak seçimden günler sonra CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı bir paylaşım, zillet ittifakının hala kendine gelemediğini gösterdi.

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir videosunu paylaşan Özgür Özel, paylaşımının başına “13. Cumhurbaşkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu” diye yazdı. Özel, paylaşımının devamında Kılıçdaroğlu’nun hezeyanlarla dolu videosundaki “Erdoğan sen değil misin terör örgütleri ile defalarca gizli gizli oturan, pazarlıklar yapan? Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım” sözlerine yer verdi.