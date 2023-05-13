Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde gerçekleşecek seçim günü yasakları belli oldu.

Yarın gerçekleşecek seçimler kapsamında ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Seçim günü yasakları sabah saat 06.00’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Seçim yasakları çerçevesinde yarın saat 06.00’dan 00.00’a kadar alkollü içki satışı, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve YSK tarafından belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den itibaren düğün yapmak serbest olacak.

Seçim günü silah taşımada da yasak olacak. Yalnızca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek.

Propaganda yasağı bugün saat 18.00’den itibaren başlayacak. 24 saat sürecek olan yasak çerçevesinde, radyolar ve her türlü yayın organları seçim günü saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise yalnızca YSK’nin seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Seçim günü 21.00’den sonra serbest olacak yayın yasağı, YSK’nin gerek görmesi halinde 21.00’den önce serbest olabilecek.