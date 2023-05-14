Seçim günü CHP'li provokasyonu! Tesettürlü kadınlara alçakça saldırdı
14 Mayıs seçimleri dolayısıyla Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlanırken CHP'li Ayhan Salman isimli avukat, oy vermeye giden tesettürlü kadınlarla dalga geçti. Kadınların videosunu çeken Salman, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı. CHP'li avukatın alçakça sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
Türkiye'de oy verme işlemi sona erirken, CHP zihniyeti bugün sandıkta da hortladı.
Oy kullanmaya giden tesettürlü kadınlara CHP'li Ayhan Salman isimli avukat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde alçakça sözlerle saldırdı.
Takkeli gence saldırı
Dün gece de metroda bir genç, takke takan bir kişiye bu ülkede yaşayamayacağını söyleyerek yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
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