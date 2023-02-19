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Siyaset Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
Siyaset

Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Bülent Arınç'ın sözleri sonrası tartışma konusu olan seçim tarihi hakkında AK Parti cephesinden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 08:55:00 -
Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından 14 Mayıs'ta yapılacağı işaret edilen seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

Tartışma, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" çıkışıyla alevlenmiş, muhalefet kanadı bu açıklamaya tepki göstermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada, "Seçim savaş dışında ertelenemez. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe olur" demişti.

Deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı günlerde henüz "yüksek sesle" tartışılmayan konu, gündemin önemli maddelerinden biri haline gelmiş durumda... Konuya ilişkin bugün BBC Türkçe'de yayınlanan bir haberde AK Parti'nin görüşüne yer verildi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren "AK Partili bir yetkili", şu anda seçim takviminde bir değişiklik öngörülmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

- Seçim ertelenmez, süreç aynen devam ediyor. Gerekli teknik altyapı hazırlanırsa 14 Mayıs’ta seçim olur. Partide, yetkili kurullarda bunlar değerlendiriliyor.

- Mesela, oy verme yerleri için teknik destek gerekiyor, konteyner gerekiyor. İlçe seçim kurullarının mühürlerinin basılması gibi teknik hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bunlar yetiştirilir.

AK Parti kulislerinde, siyaseten de seçimin ertelenmesine sıcak bakılmıyor ve ileri bir tarihe atılması halinde, şartların daha da ağırlaşabileceği ve muhalefetin de “seçimden kaçtığı, sivil darbe” söylemleri ile yıpratma politikası izleyeceği değerlendiriliyor.

Seçimi erteleme kararı verip vermeme konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğine dikkat çekilmesine karşın, “Parti kurullarında bir karar alınmadı ama 14 Mayıs ağırlıklı görünüyor. Yetişmez denirse de 18 Haziran’da yapılır” görüşü dile getiriliyor.

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Yorumlar

Saffet

Yenilen pehlivan güreş yapmaya doymaz mıs Birakin 6 ya 1 daha sonra 18 e bir devaminda 24 e bir güreş tutsunlar kolay değil kaç sene bu güreş devam ediyor depremde ölen kardeşlerimizin acısi taze iken bırakın 6 liyi devam etsin Allah büyüktür sonuç belli ölüler ile taputlar oy kullandı geçersiz diyecekler benim para yine yok diye düşünüyorum

Vallahi

Bu kadar acının katliamın üzerinden akp nin hala utanmadan seçim sakızı demesi hepsini tepeden tırnağa kazığa oturtarak bu masum millerin intikamını almak isterdim bu deyyuslardan
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