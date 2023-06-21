Seçim bitti, irtica hortladı! Rezalet ki ne rezalet

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, seçimler yaklaşırken dindar pozlarına bürünen, seçimler yapılınca ise tekrar fabrika ayarlarına dönüp İslam karşıtlığı yapan CHP ve CHP medyasının içler acısı halini gözler önüne serdi. “Bakın görün. Yerel seçimler yaklaşırken yine acayip Müslüman olacaklar. Hafızlar çıkacak. Huzur duaları okunacak” diyen Genç, şunları kaydetti:

“Ne günlerdi be!

'Başörtüsünün güvencesi olacağız' dedi Bye Kemal.

Akşener'in 5 vakit namaz kıldığını, 2 defa da hacca gittiğini öğrendik.

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Kaftancıoğlu Ramazan'da iftar sofralarında, merhum Adnan Menderes'in mezarı başında huşu içinde ellerini semaya kaldırıp dua etti.

Bye Kemal hafızdı, 'Saadet'in mücahidiydi, peygamber soyundan geliyordu, dedesinin türbesi vardı.

"İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu"na katıldı.

Helalleşiyorlardı. Tövbe ediyorlardı. "Hadi Bismillah" demeye başlamışlardı.

Neredeyse hilafeti ilan edeceklerdi ki, seçim bitti!..

'Takiye'ye de gerek kalmadı.

CHP medyası tüm bu olanlardan hiç rahatsız olmamıştı.

Ama ne zamanki seçim bitti ve anladılar ki 'yapıştırma' dincilik bir işe yaramadı, hemen kodlarına geri döndüler.

"Çocuklar camide namaz kıldı. Namazdan önce de abdest aldılar..." (Bak hele?!..)

"Küçük yaşta Kuran eğitimi cumhuriyetin ilkelerini zedeler", "Laik eğitim tehdit altında" İlâ ahiri...

Manşetler arka arkaya gelmeye başladı. Velhasıl CHP medyası fabrika ayarlarına döndü.

Bakın görün. Yerel seçimler yaklaşırken yine acayip Müslüman olacaklar. Hafızlar çıkacak. Huzur duaları okunacak. CHP'nin şeyhleri Kadı Zıpzıp Efendi, Osmanlı müderrislerinden Öztraki Hazretleri fetva verecek!..

Bu numaraları millet yine yemeyecek, seçimden sonra yine irtica hortlayacak.

Bu fasit siyaset böylece devam edecek.

Durmak yok, 'takiye'ye devam!”