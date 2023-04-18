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Aktüel Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler
Aktüel

Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:18:00 -
Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler

Ticaret Bakanlığı, Polatlı ilçesinde 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde yaklaşık 50 ton buğdayın araziye döküldü.

Kimin döktüğü bilinmeyen buğdayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekipleri de buğdayın döküldüğü bölgede inceleme yaptı.

Buğdayın neden döküldüğü araştırılırken, polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor.
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