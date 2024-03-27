Seçim 2024: Seçim günü neler yasak?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Belediye seçimleri olarak da bilinen yerel seçimler öncesi YSK seçim günü öncesi yasaklar başladı.

YSK tarafından yayınlanan karara göre propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Peki, seçim yasakları ne zaman bitecek neler?

SÖZLÜ PROPAGANDA YAPILAMAYACAK

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilecek. Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.

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Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak.

EĞLENCE YERLERİ KAPALI OLACAK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek.

DÜĞÜNLER 18:00’DAN SONRA YAPILACAK

Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek. Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.