'Seçilirsem Kırım'ı geri alacağız' Ukrayna'da Devlet Başkanı adayı olan Yuliya Timoşenko, seçimlerde kazanması durumunda Kırım'ı geri alacaklarını söyledi.

Ukrayna'nın Anavatan Partisi'nin lideri Yuliya Timoşenko, başkan seçilmesi durumunda Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri alacaklarını söyledi. Anavatan Partisi'nin web sitesinde Yuliya Timoşenko'nun Lviv bölgesindeki seçmenlerle buluşmasındaki açıklamasına yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı adayı olan Yuliya Timoşenko, seçimlerde kazanması durumunda Kırım'ı geri alacaklarını söyledi. Timoşenko, "Sadece işgal altındaki Kırım ve Donbass bölgelerini geri almakla kalmayacak aynı zamanda, Rusya'yı işgalci devlet olarak dava ederek ülkemizin uğradığı zararı telafi etmesini sağlayacağız" dedi.

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