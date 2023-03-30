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Siyaset "Seçilirse teröristlerin isteklerini yerine getirecek"
Siyaset

"Seçilirse teröristlerin isteklerini yerine getirecek"

Yeniakit Publisher
2023-03-30 15:52:00 -
"Seçilirse teröristlerin isteklerini yerine getirecek"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Kılıçdaroğlu, kazara seçilecek olursa teröristlerin isteklerini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken, "kazanmak için her yolu mübah gören yedi benzemezin bir araya getirildiğini" söyledi.

Bir araya gelmesi asla beklenmeyen beraberliklerin kurulduğunu dile getiren Kavuncu, aylarca birçok toplantı yapıldıktan sonra kimilerine koltukların peşkeş çekildiğini ifade etti.

HDP'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, ancak milletvekilliği ya da bakanlık pazarlığı yapmamasının dikkati çektiğini belirten Kavuncu, "Aziz milletimizin her bir ferdi çok iyi biliyor ki Kılıçdaroğlu kazara seçilecek olursa HDP bakanlık alsa da alamasa da HDP ne yapmak istiyorsa Kılıçdaroğlu onu yapacak ve teröristlerin isteklerinin hepsini eksiksiz yerine getirecek. Çünkü HDP'nin, PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin bizzat adayı bay bay Kemal." diye konuştu.

HDP'nin, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından altılı masanın "yedili koalisyona dönüştüğünü" kaydeden Kavuncu, "Zillet ittifakı, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden tavizler vererek, ülkeyi felakete sürükleyeceğini ilan etti. HDP'nin tutum belgesi içinde sunduğu ve yedili koalisyonun onayladığı 'yerel özerklik yönetimi ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartı ülkemizi yok etmek için kurgulanan bir suikast planı." değerlendirmesinde bulundu.

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