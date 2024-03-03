Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan kendinden geçti! Sinkaflı küfürler savurdu

Görüntülerde, tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duyduktan sonra küfürlü sözler sarf ettiği ve sinirlendiği görülüyor. Bu anlarda Turan'ın oldukça gergin olduğu ve tribünlerle arbede yaşadığı belirtiliyor.

O anları izleyenler arasında büyük şaşkınlık ve endişe yaratan bu olay, futbol camiasında da geniş yankı uyandırdı. Arda Turan'ın sakinleştirilmesi için saha kenarına gelen antrenörlerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Ancak bu olay, maçın gergin atmosferini daha da artırdı.

Yaşanan bu olayın ardından spor otoriteleri ve futbol camiası, tribünlerdeki şiddetin ve saldırganlığın önlenmesi için daha etkili tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Bu tür olayların sporun ruhuna ve fair-play anlayışına zarar verdiği vurgulandı.