Fatih Terim, Arda Turan gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin aç gözlülüğünü fırsata çevren bankacı Seçil Erzan davasında şok edici gelişme.

Cep telefonu şifreleri kırılan Erzan’in Google arama motorunda “fare zehri kaç dakikada öldürür” , “suçlu iade etmeyen ülkeler”, “hangi ilaç öldürür” gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

RAPOR TAMAMLANDI

Yüksek kâr vaadiyle futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında yeni rapor tamamlandı. Dava dosyasına giren raporda, Erzan’ın Google arama geçmişine yer verildi. Futbolda fon vurgunu davası, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Davanın sanıklarına ait 13 dijital materyal, 8 flash bellek, 2 hard disk üzerinde yapılan incelemeler tamamladı.

200 sayfalık bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın 117 bin 334 mesaj ve fotoğrafları incelendi.

“FARE ZEHRİ KAÇ DAKİKADA ÖLDÜRÜR”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan’ın internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye’ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", “Suçlu iade etmeyen ülkeler”, “İntihar çeşitleri”, “Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?”, “Nasıl intihar edilir?”, “Kendini asma”, “Fare zehri insana zarar verir mi?” ve “Bilekleri kesmek” ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.