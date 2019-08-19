Seçer: "Vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapılan tümharcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu belirterek, "Bütün dairelerimizindosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetkiçerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsindiye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde” dedi.

Seçer, düzenlediği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmaya devamediyor. Pazar günü Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallerini ziyaret ederek, mahallesakinleri ile bir araya gelen Seçer, Tepeköy’de siyasi nedenlerden dolayı yaklaşık20 yıldır küs olan Cevizli ve Çınarlı kahvehanesinin müdavimlerini bir arayagetirerek küslüğü sona erdirdi. Seçer, ardından Fındıkpınarı Mahallesi’ndegerçekleştirilen futbol turnuvasına katılarak, Çavak ve Çavuşlu mahallekarşılaşmasının başlangıç vuruşunu yaptı.

“Ben bu çeşitliliğin çimentosu görevindeyim”

Kırsal mahallelerin ortak sorunlarını bildiklerini ve zaman içerisinde tümsorunların çözüleceğini ifade eden Seçer, önemli olan konunun birlik ve beraberlikolduğunu vurguladı. Mersin’de yaşayan tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlikiçerisinde çalışarak çok güzel yol kat edeceklerini kaydeden Seçer, “Oy vereninde vermeyenin de Cumhur İttifakı’nın da Millet İttifakı’nın da, ittifakta olmayanın dakısacası tüm Mersinli kardeşlerimin belediye başkanıyım. Ayrılık gayrılık yok. Hepbir aradayız. Bizi bitirecek, çürütecek, yerle yeksan edecek olan kendi içimizdekikavga olur. Onun dışında evvelallah, Türk milletinin bileğini kimse bükemez. Benbu göreve Alevileri, Sünnileri, Yörükleri, Arapları ayırma görevi ile gelmedim,bilakis ben bütün bu çeşitliliğin çimentosu göreviyle geldim. Ben hepinize hizmetedeceğim. Hepinizin abisi, kardeşi olacağım. Bana yakışan da budur” diyekonuştu.

“Cesurca kararlar alıp hayata geçirdim”

Başkan Seçer, konuşmasında ilk 100 günde hayata geçirdiği ulaşım ve suindiriminden, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdikleri ’Halkkart’uygulamasından bahsederek vatandaşları bilgilendirdi. Seçer, “Bizim işimiz hizmet.İnsanlar bize güveniyor, bizim çok çalışmamız lazım. İnsanları mahcup etmememizlazım. Emin olun çok çalışıyoruz. Ben belediye başkanı olur olmaz daha öncesözünü verdiğim birçok konuda, çok kısa sürede cesurca kararlar aldım ve hayatageçirdim. Her şey iyi gidiyor. Güzel işler yaptık, yol almaya başladık” ifadelerinikullandı.

“Belediyedeki tüm harcamalar benim kontrolümde”

Aldıkları tasarruf tedbirlerini vatandaşlarla paylaşan Seçer, belediyede yapılantüm harcamaların kendi kontrolünde olduğunu belirtti. Seçer, şöyle devam etti;

"Belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimatverdim. Çünkü bir borç devralmıştık. Şikayetim yok ama ortada bir gerçek var.Bunları tartışarak zaman yitirmedim ama kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu dagördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun dibine kadar da giderim. Bukonuda eleştiriler alıyoruz. Kanun bilmeyen, benim yetkilerim nedir bilmeyen veağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim dekimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok. Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişeyönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor.Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyalarıaçtırdım, hepsi müfettişlerin elinde.”

“Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde”

Tasarruf tedbirleri sayesinde geçmiş yıla göre ilk 100 günde 84 milyon TLtasarruf ettiklerini aktaran Seçer, “İlk 100 günde süratle aldığımız tasarruftedbirleri neticesini verdi. Önceki yılın aynı dönemine göre bizimharcamalarımızda 84 milyon TL gibi bir tasarruf var. Sizin vergilerimizle banaaktarılan kaynaklar emin ellerde. Kendi paramı bu kadar korumadım, kollamadım,kendi paramın derdine bu kadar düşmedim. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebalide ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemişyetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarma bizim kitabımızda yazmaz.Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var” dedi.

“Her dört ayda milletimizin karşısına çıkıp neler yaptığınızı paylaşacağız”

Başkan Seçer, şeffaf belediyeciliği önemsediklerini ifade ederken, her dört aydabir basın açıklaması ile vatandaşların karşısına çıkacağını ve gelir giderlerin

hesabını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Seçer, “Ben eylül ayında geniş birbasın açıklamasıyla dört ayda neler yaptık, nasıl tedbirler aldık, bunların sonuçlarınelerdir, neler harcadık gibi detaylı bir açıklama yapacağım ve bunu dört ayda biralışkanlık haline getireceğiz. Her dört ayda milletimizin karşısına çıkıp neleryaptığınızı paylaşacağız. Belediyeciliği açık şeffaf yapacağız” diye konuştu.

“Doğru bildiğim yolda sonuna kadar giderim”

Ülkenin tedavi edilemez hastalıklarından birinin yolsuzluk olduğu vurgulayanSeçer, şu ifadeleri kullandı; "Ülkenin en köklü hastalıklarından birisi yolsuzluk.Ülkemiz hala çamurda patinaj çeken araba gibiyse bunun en temel nedenlerindenbirisi bu ülkede yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar. Bütün belediyelerde şimdiye kadarbu durum almış başını gitmiş ama ‘Böyle gelmiş böyle gider’ diyemeyiz. Ben yangelip yatmak için, birilerinden korkarak belediye başkanı olmadım. Banadokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye belediye başkanı olmadım. Doğru bildiğimyolda sonuna kadar giderim, Allah’tan başka da kimseden korkum yok.”

Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinin ortak talepleri arasında yer alan yol,asfalt, sulama borusu, soğuk hava deposu, okul, atıksu arıtma tesisi gibi birçokkonuda da yapacakları hizmetlerden de bahseden Seçer, gelen talepler arasındayer alan arıtma tesisi ile ilgili de farklı projeleri olduğunu söyledi.

“Tarımla ilgili çalışmalara özel zaman ayıracağım”

Kırsal mahallelerin geçim kaynağı olan tarım konusunda da çok fazla talepolduğunu belirten Seçer, hayata geçirecekleri projelerle üreticiye önemli katkılarsağlayacaklarını ifade etti. Seçer, “Mersin tarım bölgesi ve ben ziraatçiyim.Toprağı bilen bir belediye başkanıyım. Bu konuda çok deneyimlerim oldu ve özelilgi alanım. Ben belediye başkanlığım süresince tarımla ilgili yapılan çalışmalaraözel zaman ayıracağım. Önümüzdeki günlerde çok değerli sonuçlar alacağımızprojelerle karşınıza geleceğiz.Tarım noktasında çok daha iyi yerlerde olmamızlazım. Belediyelerin tarım sektöründe yapacağı katkılar küçük aile işletmelerini,küçük çiftçileri ilgilendiren konular olur. Daha büyük projeler Tarım Bakanlığı’nınyapacağı hizmetler ama biz belediye olarak her türlü ayni, nakdi yardımı, fidan fidedesteği ve teknik destek konusunda yardımlarımız devam edecek" ifadelerinikullandı.

Seçer, üreticileri bir araya getirecek ve güçlendirecek olan kooperatifleşmekonusunda da hem destek hem de öncü olacaklarını sözlerine ekledi.