Seçer: “Üreticilere desteğimize hiç ara vermeden devam edeceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugünlerde önemi bir kez daha anlaşılan tarımın ekonomik ve sosyal yapıdaki yerini göz ardı etmeden küçük üreticileri desteklediklerini, sorunlarının çözümünde destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Üreticilere desteğimize hiç ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın ve üreticinin önemine vurgu yaptı. Hayatın en temel gereksinimi olan gıda, tarım ve tarımsal üretimin, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkeler için büyük önem taşıdığına işaret eden Seçer, bundan dolayı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününün tarımın ve üretimin öneminin kavranması bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Seçer, tarıma ve üreticiye verdikleri destekleri anlattı. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bereketli topraklarımızdaki tarımın, hayvancılığın, suyun, gıdanın, havanın kısacası insana ve tabiata ait ne varsa onun belediyesi olma sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. İçinden geçtiğimiz zor günlerde, önemi bir kez daha görülen tarımın ekonomik ve sosyal yapıdaki yerini göz ardı etmeden, özellikle küçük üreticilerimizi destekliyor, kooperatifleşmeyi özendiriyor ve çiftçilerimizin sorunlarının çözümünde onlara destek olmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Birçok projeyi hayata geçirdik”

Bu kapsamda, göreve geldikleri günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, “Narenciye üretiminde lokomotif olan kentimizin en önemli kaynaklarının başında gelen ancak büyük sorunlar yaşayan limon üreticilerimize katkı sağlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ise 50 ton limon almasına öncülük ettik. Süt Senin Gurur Mersin’in projemiz kapsamında, Mersinli üreticilerimizden aldığımız sütleri 200 mililitre paketler halinde ve bugüne kadar yaklaşık 1 milyon adet olmak üzere çocuklarımıza ulaştırdık. Mut’ta 2, Silifke ve Toroslar’da da birer adet olmak üzere toplam 4 erik boylama makinesini üreticilerimizin kullanımına verdik. Kadın üreticilerimizin kooperatifinde üretilen çiçeklerin süslediği güzel kentimizde, Erdemli ve Silifke’de önceki gün 60 bin lavanta fidesini üreticilerimize dağıttık. Yerel buğday çeşitlerinin korunması kapsamında Atalık buğday tohumlarını üreticilerimize kazandırdık. Yine bu yıl içinde 43 kırsal mahallemizde 60 kilometre sulama borusunu üreticilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Üreticilere fide, ekipman ve eğitim desteğini hiç ara vermeden sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen Seçer, “Her türlü zorluğa göğüs gererek, bereketli topraklarımıza alın teri dökerek, üretime ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaya çalışan tüm çiftçilerimizin gününü kutlar, ürünlerinin bereketli olmasını dilerim” dedi.