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Seçer: "Mersin’in her tarafından barış ve huzur sesleri yükselsin"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’nin farklı ırkların, mezheplerin ve dinlerin bir arada olduğu kadim bir ülke olduğunu belirterek, "Mersin’in her tarafından barış, huzur sesleri yükselsin, müzik sesleri gelsin.

27 Ağustos 2019 Salı 12:27
Seçer: "Mersin’in her tarafından barış ve huzur sesleri yükselsin"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’nin farklı ırkların, mezheplerin ve dinlerin bir arada olduğu kadim bir ülke olduğunu belirterek, "Mersin’in her tarafından barış, huzur sesleri yükselsin, müzik sesleri gelsin. Ben belediye başkanı olarak bunu istiyorum, bunu bekliyorum" dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kentin her yerindeki vatandaşlara zafer coşkusunu yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Zafer Haftası kutlamaları, Yeniköy’de düzenlenen şölen ile başladı. 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin 97. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı.


“Atalarımız yokluk içerisinde bizlere bu vatanı bıraktı”


Büyükşehir Belediyesi’nin halk oyunları gösterisi ile başlayan şölende, alanı dolduran vatandaşlar Kent Orkestrası’nın konseri ile eğlence dolu anlar yaşadı. Şenlikte konuşan Başkan Seçer, destansı mücadelenin Türk milleti için önemine dikkat çekerek, “Bugün bizim için, Türk tarihi için çok önemli bir gün. 26-30 Ağustos arası 1922 yılı, yani bundan 97 yıl önce, Türk ulusu olarak hiçbir renk ayrımı olmadan, bu topraklar için Kürdü, Türkü, Çerkezi, Arabıyla, Anadolu topraklarında yaşayan bütün yurttaşlar olarak, mücadele ettik, kanımızı, canımızı verdik. Yani bir anlamda tek cümleyle; dedelerimiz, büyüklerimiz, atalarımız, işgal kuvvetlerini topraklarımızın dışına atarak, yokluk içerisinde bu ülkeyi bizlere miras olarak bıraktı” ifadelerini kullandı.


“Biz, bize yakışanı yapıyoruz”


Büyükşehir Belediyesi olarak tüm milli bayramları layıkıyla kutlayacaklarını ve kurtuluşun ruhuna uygun etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Seçer, “Bizler onların çocukları, torunları olarak, bize yakışanı yapıyoruz. O günlerin anısını unutturmuyoruz. Ülkemiz güzel bir ülke. Zor koşullarda kurulmuş, bağımsız bir cumhuriyet olarak, bir devlet olarak bizlere armağan edilmiş. Çalışıyoruz, çok daha fazla çalışacağız. Kendimizi bulacağız” diye konuştu.


“Biz bir olalım, birlik olalım”


Başkan Seçer, Türkiye’nin farklı ırkların, mezheplerin ve dinlerin bir arada olduğu kadim bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Biz necip bir soydan geliyoruz. Bu ülke üzerinde yaşayan herkes çok değerlidir. Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inanç grubundan olursa olsun değerlidir. Biri diğerinden üstün değildir. Herkesin etnik kimliği, inanç grubu onun onurudur, şerefidir. Herkese saygı duyacağız. Biz kucaklayalım, biz bir olalım, biz birlik olalım. Bir belediye başkanı olarak benim ya da himayemde çalışan hiçbir kamu görevlisinin, hiçbir yurttaşım hakkında ayrım gayrım yapma hakkı da haddi de yoktur, olamaz” şeklinde konuştu.


“Bizler kolay lokma değiliz”


Kurtuluş Savaşı’nın tüm ulusun ortak zaferi olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "İşte 26 Ağustos’ta 97 yıl önceyi anıyoruz. Bizim geçmişimiz, kaderimiz, bugünümüz, yarınımız, mukadderatımız, her şeyimiz aynı. Bizi bölmek, parçalamak isteyenler, bizleri çok sevdiği için değil, bizleri bölerek, bizleri parçalayarak, ‘zayıflatalım ondan sonra emellerimize ulaşalım, paramparça bir ülke olsun, paramparça bir topluluk olsun, istediğimiz gibi o ülkeyi sömürelim’ istiyor. Ama bizler öyle kolay lokma değiliz.”


“Mersin’in her tarafından barış, huzur sesleri yükselsin”


4 gün boyunca kentin farklı noktalarında birbirinden güzel etkinlikler olacağını ifade eden Seçer, bunların yanı sıra 30 Ağustos’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda saat 21.00’de Onur Akın konseri olacağının duyurusunu yaptı ve ayrıca o gün toplu taşıma araçlarını da ücretsiz yapacaklarının müjdesini vererek, herkesi konserlere davet etti. Seçer, “Biz Mersin’in her tarafında sanatı, kültürü, sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir arada olalım. Şimdi burada müzik dinleyenlerin zengini, fakiri, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü Çerkezi ayrımı olmaz. Müzik evrenseldir, tiyatro öyledir, spor öyledir. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız bir araya gelsin. Mersin’in her tarafından barış, huzur sesleri yükselsin. Müzik sesleri gelsin. Ben belediye başkanınız olarak bunu istiyorum, bunu bekliyorum. Gülelim, kahkaha atalım, daha müreffeh bir toplum yaşatalım, daha temiz sokaklarımız olsun. Bütün mücadelemiz bunun için olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:27
  1. konser
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