Seçer: "Mersin’in birleştirici unsuruyuz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin’in birleştirici unsuru olduklarını belirterek, “Kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, huzur içinde, refah içinde yaşadığı Mersin için çalışacağız” dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında merkez Akdeniz ilçesi Şevket SümerMahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahalleye girişinde alkışlarla karşılanan Seçer,esnafla ve alışverişe çıkan vatandaşlarla selamlaşarak caddede dolaştı. Seçer, caddeüzerindeki bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla selamlaştı.

Seçimi kazanmaya yakın taraf olduklarını ifade eden Seçer, “Seçimi kazanırsak davulçaldırmak, sevinmek yok. Ne zaman ki başarılı işler yaparız, sizler ne zaman ki ‘iyi ki bubaşkanı seçmişiz. Mahallemizi ayrım yapmadan hizmet verdi’ derseniz, işte biz o zamankendimizi başarılı sayacağız, o zaman sevineceğiz” diye konuştu.

Seçime 1 haftadan az süre kalmasına rağmen kararsız kalan seçmene de mesajveren Seçer, "Bütün vatandaşlarımın desteğini, oyunu istiyorum. Ama oy vermenizyetmez. Kararsızlara da gidin. Onları da ikna edin. Biz şu anda Mersin’in birleştiriciunsuruyuz. Kimsenin etnik kökeninden, mezhebinden, memleketinden, siyasigörüşünden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı birMersin için çalışacağız. Bugüne kadar CHP’ye oy vermemiş, AK Parti’ye, HDP’ye,MHP’ye oy vermiş ama CHP’ye hiç oy vermemiş, bugün de kararsız kalmış insanlarvar. Kararsızlara da gidin. Bizim Mersin’in birleştirici unsuru olduğumuzu kararsızlarada anlatın" ifadelerini kullandı.

Seçer, Şevket Sümer Mahallesi’ndeki gezisi sırasında bir düğün yemeğini de ziyaret etti. Damada hediyesini sunan ve genç çifte mutluluklar dileyen Seçer, aynı mahallede bir başka sokak düğününe daha denk geldi. Önceki dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve düğün sahipleriyle birlikte halay çeken Seçer, genç çifte mutluluklar diledi.

Seçer, Alevi Kültür Derneği Mersin Şubesi’nin düzenlediği Nevruz kutlamasına da katıldı. Seçer, Mersin Cemevi bahçesinde düzenlenen törene girişinde yüzlerce vatandaşın sevgi gösterileriyle karşılandı.