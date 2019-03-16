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Seçer: "Mersin’i herkes yönetemez"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer,Mersin’i yönetecek belediye başkanının tüm Türkiye’yi kucaklayabilecek biri olmasıgerektiğini belirterek, "Herkes Mersin’i yönetemez.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Seçer: "Mersin’i herkes yönetemez"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer,Mersin’i yönetecek belediye başkanının tüm Türkiye’yi kucaklayabilecek biri olmasıgerektiğini belirterek, "Herkes Mersin’i yönetemez. Herkes Konya’yı, Kayseri’yiyönetir ama ’küçük Türkiye’ dediğimiz Mersin’i herkes yönetemez” dedi.


Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Dernekler Platformu bileşenleriyle biraraya geldi. Konuşmasında siyasetteki yaralayıcı, aşağılayıcı dilin kimseye faydagetirmeyeceğini söyleyen Seçer, "Fayda getirmediği gibi gelecekte telafisi olmayanyaralar doğurur. Buradan Mersinli hemşehrilerime sesleniyorum. Sandığa giderkenkulaklarını Ankara’nın söylediklerine tıkasınlar. Siz belediye başkanı mıseçiyorsunuz? Yoksa Ankara’dan komut verenlerin emir eri misiniz? Lütfen aklınızla,vicdanınızla kararınızı verin. Mersin’de güzel bir seçim ortamı yaşıyoruz. Adaylarınher biri siyaseten değerli isimler. Ben rakiplere çamur atarak, ithamda bulunarakseçim çalışması yürütmek istemiyorum” diye konuştu.


"İnsanlar hizmet bekliyor"


Mersin’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güler yüz göstereceklerini, yardımcıolacaklarını belirten Seçer, “Adam çıkmış Mardin’den buraya yatırım yapmayagelmiş. Eğer bu insan ayrımcılığa uğrarsa, ’senin dilini, mezhebini, bölgenibeğenmedim’ deyip suyu yokuşa vurursak gelip yatırım yapmaz. Ben ayrımcılıkyapan bir başkan olmayacağım. Mersin’i yönetecek adamın Türkiye’nin her tarafınıkucaklaması lazım. Vatandaşını, insan olduğundan dolayı sarıp sarmalaması lazım.Vahap Seçer’in döneminde belediyenin kapısı herkese açık olacak. Mersin’iyönetecek belediye başkanının Anamur’dan Tarsus’a sorunları bilen, hangi noktadahangi vatandaşının yaşadığını bilen, Mersin’in rengarenk olduğunu bilen bir isimolması lazım. Herkes Mersin’i yönetemez. Herkes Konya’yı, Kayseri’yi yönetir ama’küçük Türkiye’ dediğimiz Mersin’i herkes yönetemez" ifadelerini kullandı.


"Başka vatanımız yok, birbirimize sarılmalıyız"


Toroslar ilçesindeki sandık görevlileriyle de bir araya gelen Seçer, "Türkü ile Kürdü


ile Yörüğü, Alevisi, Sunnisiyle tüm Toroslar’ı kucaklayacağız. Bizim geçmişimiz bir,geleceğimiz bir. Başka Türkiye yok. Başka vatanımız yok. Birbirimize sarılmakzorundayız. Buradan ilan ediyoruz. Türkiye’de 31 Mart’ta yeni bir iklim başlayacak.Bu değişimi gördüler. Onun için çamur atıyorlar. İftira atıyorlar. Gelin gerçekgündeme dönelim. İnsanlar iş istiyor, insanlar aş istiyor. Gelin bunları konuşalım”şeklinde konuştu.


Partisinin Toroslar adayı ile birlikte Çağdaşkent Mahallesi’ndeki toplantıya katılanSeçer, Mersinlilerin artık değişim istediğini savunarak, şöyle devam etti; "İnsanlarınetnik kökeninden, mezhebinden dolayı ayrımcılık yapmak bizim kitabımızda yok,bundan sonra olmayacak da. İnsanlar huzur istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor.Her yeri geziyorum. Vatandaş elimi sıkıyor, heyecandan eli titriyor. Biz inadınakardeşlik diyeceğiz. Bizim istikbalimiz bir. Bu ülke batarsa hepimiz zarar görürüz. Üçbeş oy almak için memlekete bu kötülüğü yapanlara kulaklarınızı tıkayın.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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