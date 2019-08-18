Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yazaylarında artan nüfus ile tatil sitelerinin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıkanproblemlere dikkat çekerek, “Yazlıkçı nüfusun tatil sitelerinin yoğun olduğubölgelerde altyapı, kanalizasyon ve arıtma, ilk 5 yıllık sürecimizde bizim baştakifaaliyetlerimiz, projelerimiz ve hizmetlerimiz olacak. İlk 5 yıllık dilimde bütün busorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Erdemliilçesine bağlı Tömük sahilinde bir dizi incelemelerde bulunarak, vatandaşlar veesnafla bir araya geldi.

Denizkızı Turizm A.Ş.’de bulunan halk plajlarında tüm gün boyunca incelemeleryapan ve tatilciler ile bir araya gelen Seçer, son olarak Tömük sahiline uğradı.Hafta sonunu Mersin’deki yazlığında geçirmek için Tömük’e gelen AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile haberleşen Seçer, hep birliktesahilde incelemeler yaptı. Her iki başkan da hem incelemelerde bulundu, hem detatilciler ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu. Tömük sahilinde hemSeçer’i hem de Karalar’ı karşılarında gören yazlıkçılar her iki başkan ile defotoğraf çektirip sohbet etti.

“Komşu iki ilin belediye başkanı olarak bugün birçok ortaklaştığımız konu var”

Seçer, sabah saatlerinden itibaren sahil boyunca bazı incelemelerdebulunduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin plajlarını inceledim,orada yurttaşlarımız uygun koşullarda plajı kullanabiliyorlar mı, eksiğimiz nedir,yapmamız gereken nelerdir? Onların incelemelerini yaptık” diye konuştu.

Sahil boyunca son derece kalabalık bir gün yaşadıklarını ifade eden BaşkanSeçer, “Hem bayram ertesi, hem hafta sonu. Belki de yılın, yaz mevsiminin enyoğun günlerini yaşıyoruz. Zeydan Başkanın burada yazlığı var. AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı ama Mersin’in yazlıkçılarından, misafirimiz bugün.Burada inceleme yapacağımı o da biliyordu, beraber yapalım istedik her ikimiz de.Komşu iki ilin belediye başkanı olarak bugün birçok ortaklaştığımız konu var. Aynı

dünya görüşüne, aynı fikirlere sahip iki belediye başkanıyız. Aynı coğrafya, aynısosyo-ekonomik özelikleri var. Sorunları var ve demografisi aynı” ifadelerinikullandı.

“İki büyük kentin, iki büyük belediye başkanıyız”

Adana ile Mersin’in pek çok yönden benzeştiğini kaydeden Seçer, “Birçokyönden birbirine benzeyen iki büyük kentin, iki büyük belediye başkanıyız. Özellikle Zeydan Başkan’ın benden artısı 5 yıl boyunca Seyhan gibi son derecekozmopolit ve son derece sorunları olan bir ilçe belediyesini son derece başarı ileyönetti ki, Adana halkı daha sonra kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı.Zeydan Başkan gibi diğer büyükşehir belediye başkanlarımızın dadeneyimlerinden, görgülerinden, tecrübelerinden faydalanacağız. Bizler deMersin’e güzel hizmetler yapacağız” dedi.

“İlk 5 yıllık dilimde bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz”

Bazı sorunları yerinde görmenin önemli olduğunu dile getiren Seçer, şöyledevam etti; "Özellikle yaz nüfusu artıyor bu bölgelerde. Erdemli’den sonrası Tece,sonrası Anamur’a kadar yazlıkçı nüfusun yoğun olduğu, tatil sitelerinin yoğunolduğu bölgelerde altyapı, kanalizasyon ve arıtma, ilk 5 yıllık sürecimizde bizimbaştaki faaliyetlerimiz, projelerimiz ve hizmetlerimiz olacak. Sorunları biliyorum. Biran önce aşmamız gerekiyor gerçekten. İnsanların artık buradaki sorunlar canınatak etmiş. İlk 5 yıllık dilimde bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz.”

Karalar: “Her halükarda başarılı olacağı çok açık”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Başkan Seçer’eteşekkür ederek, “Başkanımız son derece mütevazı. Ben 5 yıl belediye başkanlığıyaptım ama kendisi 10 yıl milletvekilliği yaptı, başarılı bir iş adamı. Her halükardabaşarılı olacağı çok açık. Ama sağ olsun mütevazı bir yanını ortaya koydu. Burasımütevazı, orta sınıfın altının, yaz tatilini geçirdiği çok güzel yerler. Deniz şahane,kum şahane, siteler güzel ama ne yazık ki uygun koşullardan uzak. Arıtması,sahilleri, temizliği gerçekten iyi durumda değil. Sorunları dile getirdik ve o da çokyakından bildiğini, buraya proje hazırlattığını, çok kısa sürede arıtmalarıçözeceğini söylüyor. Bu sahillerin biraz daha güzelleştirilmesi ve buraya daha çokyerli turistin gelmesini sağlayacağız. Mersin şanslı, Adana’nın yarısı burada. Öbüryarısının da buraya gelmesini sağlayabilir. Ben 1998 yılından beri buradayım.Yazlık aldım, alıştım. Mersinlileri de seviyorum, buradaki arkadaşları daseviyorum. Arada bir gelmeye çalışıyorum. Daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.