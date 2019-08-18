Seçer: "Belediye ile vatandaş işbirliği önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işletmesiDenizkızı Turizm A.Ş.’de bulunan Kocahasanlı, Ayaş Yemişkumu, mavi bayraklısahillerden Kızkalesi ve Susanoğlu, Yapraklıkoy ile Zincirlikuyu Halk Plajlarındatatilciler ile bir araya gelerek, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Gençlerin daveti üzerine ilk gittiği yer olan Kocahasanlı Halk Plajında kelimeoyununa katılan Başkan Seçer, gençlerin kendisine anlattığı kelimeleri tek tektahmin etmeye çalıştı ve eğlenceli vakit geçirdi. Kocahasanlı Halk Plajında tatiliniMersin sahillerinde geçiren bir genç kız ile tavla oynayan Başkan Seçer, KızkalesiHalk Plajında da bir genç ile tavla attı.

Kampçılar ve sahillere çadır kuran tatilciler ile sohbet eden Seçer, kendisiniçadırlarına davet eden vatandaşları kırmadı. Güneşlenenlerle ve denizin, sahilin,kumun tadını çıkaranlarla tek tek sohbet eden Seçer, vatandaşların talep veisteklerini de dinledi. Kendisi ile birlikte sahilleri gezen Mersin BüyükşehirBelediyesi ve Denizkızı Turizm A.Ş. yetkililerinden de bilgiler alan Başkan Seçer,Mersin’i daha iyi noktalara getireceklerini ifade etti.

Gençler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, gittiği her noktada yoğun ilgi ve sevgiile karşılanan Başkan Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi’nden AyaşYemişkumu’na denize gelen Emine Bekar ile de sohbet etti. Başkan Seçer’ikarşısında görünce mutlu olan ve Seçer’e sarılıp öpen Emine Teyze, kendisineüzüm ikram etti.

“Mersin keyifli ve şirin bir kent”

Bayram öncesinde hem televizyon ekranlarından hem de sosyal medyahesaplarından, komşu illerden yurttaşları bayram tatillerini geçirmek üzereMersin’e davet ettiğini hatırlatan Seçer, “Mersin’in keyifli, şirin bir kent olduğunu,güvenli bir kent olduğunu, son derece ucuz bir kent olduğunu söylemiştim. Birçokvatandaşımız da bu davetimize icabet etmiş görüyorum. Çünkü son derece yoğunbir araç ve insan trafiği var. Bunlar önemli. Tabii gözlemlediğimiz bazı hususlarvar. Bunlara belediye olarak daha itina göstereceğiz. Belki bu yaz sezonundabiraz onlara müdahalede geç kalmış olabiliriz ama takdir edersiniz ki, nisan ayındaseçildik, göreve geldik. Son derece belirli hizmetler verme açısından kısa bir süre.

Bu bir bahane veya gerekçe değil ama gerçek böyle. Çok kısa süredeeksiklerimizi gidereceğiz, gelecek sezon daha güzel bir tatil yapma, hafta sonlarınıgüzel geçirme imkanı sunacağız” dedi.

Seçer, yeni göreve gelmelerine rağmen çok önemli kararlar aldıklarından dabahsederek, “Bunları uygulamaya koyduk. Bu plajları Denizkızı şirketimiz işletiyor.Burada bir revizyona gittik. Yönetim değişikliği, personel değişikliği yaptık. Değişikbazı etkinlikler, uygulamalar koyduk. Örneğin hafta sonları bazı önemliplajlarımızda yaz konserlerini başlattık. Bu çok güzel bir etkinlik. Çok güzeldönüşler alıyorum. Bizim Kent Orkestramız var ve son derece güçlü enstrümanlarvar. Biliyorsunuz güzel sanatçılarımız var. Bunlar vatandaşlarımızakonserlerverdiler. Bir yaz süresi boyunca. Çok keyifli anlar ve saatler yaşandı. Bunlarınyansımaları bana olumlu geldikçe ben de tabii ki mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak özelikle temizliğe çok büyük önem verdiklerinivurgulayan Seçer, şunları söyledi: “Temizliği çok önemsiyorum. Medeni birtoplumun başta riayet etmesi gereken en önemli konuların başında temizlikgeliyor. Biz belediyeler elbette görevimizi yapacağız, temizliğe önem vereceğiz.Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Sahilde oturup çekirdekçitlemek, onları kumun üzerine atmak, sigara izmaritlerini kumun üzerine atmak,çöplerini, su şişelerini ya da içtikleri diğer içeceklerin poşetlerini etrafa saçmak,gerçekten medeni topluma yakışmıyor. Dolayısıyla bu konuda hassasiyet sahibiyurttaşlarımızın bizlere yardımcı olması gerekiyor."

“Önümüzdeki yıllara daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir ortam hazırlayacağız”

Belediye ile vatandaş işbirliğinin önemine dikkat çeken Seçer, “Pırıl pırıl,yemyeşil olmamız lazım. Her taraf çiçek, böcek, ağaç olmalı. Doğaya, hayvana,bitkiye, börtüye, böceğe değer vermemiz lazım. Bu topyekun bir toplumhassasiyetini gerektiren bir durum. Sadece belediyenin bu konudaki alacağıtedbirler yeterli olmaz. Bunları zaman içerisinde tabii ki çözeceğiz. Önümüzdekiyıllar daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir ortam hazırlayacağız. Bunu hepberaber yapacağız. Belediye ile vatandaş işbirliği son derece önemli. Buranın enbüyük sorunu özellikle Erdemli’den Anamur’a kadar kanalizasyon sorunu, arıtmasorunu, temiz içme suyuna erişim sorunu. Mersin, Türkiye’nin en uzun sahilşeridine sahip ya da en uzun sahil şeritlerinden bir tanesine sahip. 320 kilometresahilimiz var. Bu sahillerimizde de yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında önemli farkortaya çıkıyor" diye konuştu.

“Umut ediyorum Mersin’i daha güzel noktalara getireceğiz”

Erdemli’den Tarsus’a kadar olan bölgelerde kanalizasyon ve arıtma sorunununbüyük bir oranda giderildiğinden ve eksik kalan tarafların da hızlatamamlanacağından söz eden Seçer, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz BüyükşehirYasası, idari sınırların belediye sınırları olma yasası 2014 yılından bu yanayürürlükte ve o günden bugüne de belediyeler bütün bu hinterlanda, Anamur’danTarsus’a kadar eski statüsü ile köylerine, merkez mahallelerine bütün bu bölgelerehizmet götürmek zorunda. Geriden gelen hizmet noksanlığını da bizim süratlegidermemiz lazım. Bizim ilk 5 yıllık yönetim anlayışımızda Erdemli’den Anamur’akadar olan sahil şeridinde kanalizasyon sorunu, altyapı sorunu, arıtma sorunu, yolsorunu, özellikle yayla yolları ve kırsal mahalle yolları, bunların çözümü için önemliemek harcayacağız. Bütçe ayıracağız. Erdemli’den daha doğuya, Tarsus’a kadarolan bölgelerde kanalizasyon ve arıtma sorunumuz büyük bir oranda giderildi.Bizim dönemimizde eksik kalan taraflar da tamamlanacak. Umut ediyorum Mersin’idaha güzel noktalara getireceğiz, tartışmasız. Bu coğrafya, bu şehir bize önemliimkanlar sunuyor. Çok değerli potansiyel taşıyor. İnanılmaz doğal güzelliklere,tarihi, kültürel mirasa, birikime sahip. İnsan kaynağı çok değerli, çok güzel.Çalışkan bir şehiriz. İnsanlarımız çalışıyor. Türkiye’nin her yerinden, buradainsanları görmeniz mümkün. Değişik etnik yapılardan, değişik inanç gruplarından,rengarenk bir renk cümbüşü adeta. Bize çok değerli ve önemli imkanlar sunuyor.Biz de bu kente layık bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Çok daha güzelhizmetlerin altına imza atacağız.”